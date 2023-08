Apple TV+ hat einen Trailer für „Flora and Son“ veröffentlicht. Unter der Regie von John Carney spielt der Film in Dublin und greift die musikalische Essenz aus seinen früheren Werken auf. Ähnlich wie in Carneys gefeierten Filmen „Once“ und „Sing Street“ geht es in dem neuen Film darum, dass die Figuren durch die Musik zu sich selbst finden und sich weiterentwickeln.

Tochter-Sohn-Drama mit viel Musik

John Carney beherrscht die Kunst des Musikfilmgenres. Vor allem, wenn sich zwei Menschen treffen und sich über ihre gemeinsame Liebe zur Musik oder, in diesem Fall, den Wunsch, Musik zu lernen, verbinden. Wie das aussehen kann, zeigt uns „Flora and Son“.

Eve Hewson spielt Flora – im Film kann Hewson nicht Gitarre spielen, obwohl sie im wirklichen Leben Bonos Tochter ist, aber das sorgt für ein sympathisches Treffen zwischen Flora und ihren Gitarrenlehrer (gespielt von Joseph Gordon-Levitt). Jack Reynor spielt Floras selbstverliebten Ex-Ehemann, der sich mit ihr das Sorgerecht für ihren Sohn Max (Orén Kinlan) teilt. Als Max in Schwierigkeiten mit der Polizei gerät, wird ihr vorgeschlagen, dass sie dem Nachwuchs ein Hobby sucht.

Die offizielle Beschreibung für „Flora and Son“ lautet:

„Die alleinerziehende Mutter Flora weiß nicht, was sie mit ihrem rebellischen Teenager-Sohn Max machen soll. Von der Polizei ermutigt, Max ein Hobby zu suchen, versucht Flora, ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.“

„Flora and Son“ feierte seine Premiere auf dem Sundance Film Festival am 22. Januar 2023 und wurde von Apple in einem Bieterwettstreit gegen Amazon für eine Summe von angeblich knapp 20 Millionen Dollar erworben. Der Film soll am 7. September 2023 auf dem Toronto Film Festival gezeigt werden und wird anschließend ab dem 22. September eine Woche lang in den USA in den Kinos laufen.

Ab dem 29. September wird der Film dann auf Apple TV+ gestreamt, bevor er ab Februar 2024 auch in Irland in die Kinos kommt.

Hier der Trailer zu „Flora and Son“: