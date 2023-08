Olive & June – ein Hersteller für Nagellack sowie weiterer kosmetischer Produkte – und Beats haben sich zusammengetan, um zwei neue Farboptionen für die Beats Studio Buds+ anzubieten. Die Farben Cosmic Silver und Cosmic Pink werden ab dem 07. September 2023 erhältlich sein.

Beats Studio Buds+ in Kürze in Cosmic Silver und Cosmic Pink erhältlich

Im Mai dieses Jahres wurden die Beats Studio Buds+ vorgestellt und in den Farben Transparent, Cremeweiß und Schwarz / Gold auf den Markt gebracht. Im Test konnten uns die Beats Studio Buds+ überzeugen. In Kürze werden die In-Ear-Kopfhörer in den zusätzlichen Farben Cosmic Silver und Cosmic Pink verfügbar sein. Neben verschiedenen Upgrades setzt Apple bei den Beats Studio Buds+ auf eine verbesserte Geräuschunterdrückung, einen verbesserten Transparenzmodus sowie eine längere Akkulaufzeit.

Neben den Cosmic-Farboptionen hat Beats eine neue Werbekampagne mit der Influencerin, YouTuberin und Podcasterin Emma Chamberlain mit dem Titel „The Beauty of Immersive Sound“ gestartet. Den begleitenden Clip haben wir euch eingebunden.