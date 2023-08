Seit gestern Abend stehen die Beta 7 und Public Beta 5 zu iOS 17 und Co. als Download bereit. So langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende der Beta-Phase. In rund einem Monat dürfte die finale Version für Jedermann zur Verfügung stehen. Welche Neuerungen bringt die Beta 7 mit sich?

iOS 17 Beta 7: Das ist neu

Bereits bei den letzten Beta-Versionen war zu erkennen, dass die Sprünge kleiner werden und Apple sich zunehmend auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert. Dies setzt sich nun mit der Beta 7 fort. Die Anpassungen sind überschaubar und die Entwickler haben nur noch punktuell Hand angelegt.

Telefon-App

Bei dieser Beta befindet sich die Taste zum Beenden des Anrufs bei der Ansicht der vollständigen Tastatur unten in der Mitte des iPhone-Displays und nicht wie in früheren Betas rechts.

Durch diese Anpassung wird die Auflegentaste des erweiterten Tastenfelds an das Design der kompakten Anzeige angepasst. Apple hat in der letzten Beta die Schaltfläche zum Beenden des Anrufs in die Mitte des Displays verlegt.

Haptisches Feedback im Stumm-Modus

In der iOS 17 Beta 6 gab es einen Fehler, der das haptische Feedback unterdrückte, das signalisieren soll, wenn der Stummschalter aktiviert und das Telefon stummgeschaltet wird. In der Beta 7 ist das haptische Feedback wieder da, außerdem hat sich die Vibration leicht verändert, so Macrumors.

Die Vibrationen halten nun etwas länger an und sind daher leichter wahrnehmbar. Diese Änderung geht Gerüchten voraus, wonach Apple den kommenden iPhone 15 Pro-Modellen eine Aktionstaste hinzufügen und den Stummschalter ersetzen wird.

Verfolgen der Tagesstimmung

Apple hat Animationen leicht überarbeitet, die zur Darstellung jeder Stimmung für die State of Mind-Funktion in der Health-App verwendet werden. Zudem wurde die Geschwindigkeit der Ringe um jede Form geändert.