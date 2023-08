Seit längerem hält sich das Gerücht, dass Apple den Stummschalter beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max mit einer anpassbaren Aktionstaste ersetzt. Nun hält der Programmcode von iOS 17 einen weiteren Hinweis darauf bereit, dass diese Neuerung bevorsteht.

Hinweis auf Aktionstaste in iOS 17 Beta

Wie 9to5Mac herausgefunden hat, fügt iOS 17 Beta 7 neue „haptische Feedback-Muster“ hinzu, wenn der Nutzer den Lautlos-Modus aktiviert oder deaktiviert. Die neuen Muster lassen das Smartphone deutlicher vibrieren, wenn der Benutzer zwischen den Modi wechselt, was für neue iPhones mit einer Aktionstaste sehr nützlich sein dürfte.

In früheren iOS-Versionen gab es nur ein kurzes haptisches Feedback, wenn das iPhone in den Lautlos-Modus wechselte, aber nie, wenn der Lautlos-Modus deaktiviert wurde. Während die neue haptische Rückmeldung für das Einschalten des Lautlos-Modus für alle iPhone-Modelle verfügbar ist, ist die Rückmeldung für das Zurückschalten in den normalen Modus noch nicht nutzbar. Die erneute Rückmeldung beim Ausschalten des Lautlos-Modus ergibt Sinn, wenn der Stummschalter tatsächlich in eine Taste umgewandelt werden würde. Denn mit dem traditionellen Stummschalter ist es einfach zu erkennen, ob sich das iPhone im Lautlos-Modus befindet oder nicht – bei der Taste ist dies nicht der Fall.

Doch die neue Taste würde nicht nur für den Lautlos-Modus herhalten, sondern für anpassbare Aktionen nutzbar sein, ähnlich wie es bei der Apple Watch Ultra möglich ist. Bei der Smartwatch ist der wichtigste Nutzen der Aktionstaste die Fähigkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Der Taste können Funktionen auf Systemebene zugewiesen werden, wie das Ein- und Ausschalten der Taschenlampe, das Markieren eines Kompass-Wegpunkts oder das Starten der Stoppuhr. Zudem können Entwickler von Drittanbieter-Apps wichtige App-Funktionen über den Tastendruck zur Verfügung stellen.

Auf ähnliche Weise würde die Aktionstaste wahrscheinlich bei den iPhone 15 Pro Modellen funktionieren. Ein Leaker behauptete zudem, dass die neue Taste die Lautstärketaste zum Aufnehmen von Fotos in der Kamera-App ablösen wird. Dabei soll eine Kraftempfindlichkeit ermöglichen, dass sich durch ein leichtes Drücken die Kamera fokussiert und ein festes Drücken das Foto auslöst. Ein festes/langes Drücken startet eine Videoaufnahme.