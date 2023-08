Apple TV+ hat den Trailer für die dritte Staffel der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Serie „The Morning Show“ enthüllt. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, beide Stars und ausführende Produzenten der Serie, kehren zurück, um die Zukunft der Morning Show zu retten.

„The Morning Show“ Staffel 3 auf Apple TV+

In der dritten Staffel von „The Morning Show“ steht die Zukunft des Senders auf dem Spiel und Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, als ein großer Technologiekonzern Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Allianzen entstehen, private Wahrheiten werden zur Waffe, und jeder ist gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Redaktion.

Neben Witherspoon und Aniston sind in der dritten Staffel Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie und Julianna Margulies als Hauptdarsteller zu sehen.

Der neue Trailer verspricht, dass wir es wieder mit einer spannungsgeladenen Staffel zu tun haben werden, in der wahrscheinlich die Weichen für die vierte Staffel gestellt werden. Während wir noch auf den Start der dritten Staffel am 13. September warten, wurde von Apple bereits die vierte Staffel in Auftrag gegeben.

Hier der Trailer zur dritten Staffel von „The Morning Show“:

Die ersten beiden Staffeln der Dramaserie stehen bereits auf Apple TV+ zur Verfügung. In der ersten Staffel wurde Crudup für seine Leistung als Cory Ellison mit einem Emmy in der Kategorie Nebendarsteller in einer Dramaserie und mit einem Critics Choice Award ausgezeichnet. Anistons starke Leistung als Alex Levy wurde mit einem SAG Award für die herausragende Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet. Die Serie erhielt außerdem Nominierungen von der Television Critics Association für ein herausragendes neues Programm und einen TV Choice Award für das beste neue Drama.

Die zweite Staffel erhielt Emmy Award-Nominierungen für Witherspoon als herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie, Crudup als herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie und Marcia Gay Harden als herausragende Gastdarstellerin in einer Dramaserie. Eine Zusammenfassung der beiden Staffeln könnt ihr hier sehen.

Der Startschuss für die zehnteilige dritte Staffel von „The Morning Show“ fällt am 13. September 2023 auf Apple TV+. Los geht es mit den ersten beiden Episoden. Anschließend folgen immer mittwochs neue Folgen.