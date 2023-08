Seit letzten Monat bietet Apple sogenannte Apple Vision Pro Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio an, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps auf Apple Vision Pro Hardware zu testen und Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten. Nun hat Apple Erfahrensberichte einiger Entwickler nach dem Besuch der Apple Vision Pro Developer Labs veröffentlicht.

So nutzt beispielsweise Michael Simmons, CEO von Flexibits, dem Team hinter erfolgreichen Apps wie Fantastical und Cardhop, die Möglichkeit, die Apple Vision Pro Developer Labs zu besuchen. Ein Jahrzehnt lang hat er sich um jeden einzelnen Aspekt der Arbeit seines Teams gekümmert. Doch als er Fantastical diesen Sommer in die Apple Vision Pro-Labore in Cupertino brachte und es zum ersten Mal auf dem Gerät erlebte, spürte er etwas, was er nicht erwartet hatte. Er gab folgendes zu Protokoll:

„Es war, als würde man Fantastical zum ersten Mal sehen. Es fühlte sich an, als wäre ich Teil der App.“

Simmons seinerseits sah, dass Fantastical von Anfang an funktionierte. Er beschreibt die Labs als „ein Testgelände“ für zukünftige Erkundungen und als Chance, Software über ihre aktuellen Grenzen hinaus voranzutreiben.

„Ein umrandeter Bildschirm kann einschränkend sein. Natürlich können Sie scrollen oder mehrere Monitore verwenden, aber im Allgemeinen sind Sie auf die Ränder beschränkt“, sagt er. „Die Erfahrung mit räumlichem Computing bestätigte nicht nur die Entwürfe, über die wir nachgedacht hatten – es half uns auch dabei, nicht nur über Links nach rechts oder oben und unten nachzudenken, sondern überhaupt über Grenzen hinaus.“

In einem weiteren Beispiel thematisiert Apple im Apple Dev Center David Smith, bekannter Podcaster und selbsternannter Planer.

Smith begann fast unmittelbar nach der Veröffentlichung des visionOS SDK mit der Arbeit an einer Version seiner App Widgetsmith für räumliches Computing. Obwohl der visionOS-Simulator eine solide Grundlage bietet, um Entwicklern beim Testen eines Erlebnisses zu helfen, bieten die Labs eine einzigartige Gelegenheit, einen ganzen Tag lang praktische Zeit mit Apple Vision Pro zu verbringen, bevor es zu einem späteren Zeitpunkt in den Handel gelangt.