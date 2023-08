Wenn Apple ein neues iPhone vorstellt, veröffentlicht das Unternehmen auch eine Reihe von Videos, in denen die neuen Funktionen der Geräte vorgestellt werden. So hat Apple in den letzten zwei Jahren auch das neue „Guided Tour“ Format etabliert, bei dem eine Person durch eine Stadt läuft, um die Fähigkeiten der neuen iPhone Modelle vorzustellen. Und es scheint, dass das Unternehmen bereits ein Video in Mexiko City gedreht hat, um das iPhone 15 zu bewerben.

Stadtrundgang mit dem iPhone 15

Anfang August sperrte Apple den Bereich um seinen Antara Flagship-Store in Mexiko City ab. Es ist zwar möglich, dass diese Absperrung für eine andere mexikanische Werbung erfolgte, aber es deutet alles auf ein größeres Projekt hin. So entdeckte TikTok-Star Cris Martínez ein bekanntes Gesicht am Set. Diese Person, ein Schauspieler, war bereits in den letzten beiden „Guided Tour“ Videos zu sehen.

Im Jahr 2021 wählte Apple Los Angeles und seinen Tower Theatre Store als Schauplatz für die iPhone 13 „Guided Tour“, bei der wir diesen Schauspieler zum ersten Mal zu sehen bekamen. In dem Video übernimmt er die Rolle eines Apple-Mitarbeiters, der die Spezifikationen der neuen iPhones erläutert und die neuen Funktionen in Aktion vorführt. Einige Szenen wurden im Apple Store gedreht, während andere in der Stadt gedreht wurden.

Derselbe Schauspieler kehrte letztes Jahr zurück, um die iPhone 14 „Guided Tour“ aufzunehmen, diesmal jedoch in New York. Das Video beginnt im Upper West Side Store und folgt dann einem Stadtrundgang mit dem iPhone 14 und 14 Pro. In Anbetracht dessen, dass der gleiche Schauspieler kurz vor dem iPhone 15 Launch wieder bei Apple-Dreharbeiten entdeckt wurde, legt nahe, dass Mexiko City der Schauplatz für das Einführungsvideo des iPhone 15 ist.

Hier seht ihr die „Guided Tour“ für das iPhone 14: