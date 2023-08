In der Datenbank der indischen Regulierungsbehörde ist ein weiteres unbekanntes Apple Produkte aufgetaucht. Dieses trägt die Modellnummer A3090 und es wird allgemein davon ausgegangen, dass es sich um eins der kommenden iPhone 15 Modelle handelt.

Weiteres iPhone 15 taucht in Datenbank auf

Wenige Tage nachdem ein erstes mutmaßliches iPhone 15 Modell in der The Bureau of Indian Standards (BIS) und somit in der Datenbank der indischen Regulierungsbehörde aufgetaucht ist, zeigt sich nun ein weiteres unbekanntes Apple Produkt, bei dem es sich wahrscheinlich um ein weiteres iPhone 15 Modell handelt.

MySmartPrice hat in der Datenbank der BIS ein Apple-Smartphone mit der Modellnummer „A3090“ entdeckt. Letzte Woche tauchte in der BIS-Datenbank ein Apple-Gerät mit der Modellnummer „A3094“ auf . Das iPhone 14 hat die Modellnummern A2649, A2881, A2884, A2883 und A2882. Aktuell gibt es keine Apple-Geräte mit den Modellnummern A3090 und A3094 und da die iPhone- Modellnummern mit jeder Generation ähnlich ansteigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Geräte aus der bevorstehenden iPhone 15 Familie stammen.

Im vergangenen Jahr war es ähnlich. Wenige Woche vor der Ankündigung der iPhone 14 Modelle tauchte ebenfalls ein erstes dieser Modelle in der Datenbank der indischen Regulierungsbehörde auf. Hinter den Kulissen dürfte sich Apple bereits in der heißen Phase der Vorbereitungen auf das iPhone 15 und iPhone 15 Pro befinden. Derzeit gilt der 12. September als der wahrscheinlichste Termin für die nächste Apple Keynote.