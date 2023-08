Mark Gurman hat über das Wochenende vermeldet, dass Apple den 12. September 2023 anvisiert hat, um neue iPhone- und Apple Watch-Modelle zu präsentieren. Für das Jahr 2024 soll ein großes iPad Pro Upgrade mit OLED-Display, M3-Chip und neuen Magic Keyboard geplant sein. Dazwischen solle es im Oktober 2023 allerdings noch neue Macs mit M3 Chip geben.

Bloomberg: „Neue M3 Macs im Oktober“

Bereits in den vergangenen Wochen deutete Mark Gurman von Bloomberg an, dass er für den Oktober dieses Jahres mit neuen Macs rechnet. In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsetters bekräftigt er diese Aussage noch einmal.

Er schreibt

Im Oktober findet außerdem eine weitere Markteinführung statt – wahrscheinlich für die ersten M3-Macs – aber es ist unklar, ob dies als formelle Veranstaltung erfolgen wird.

Kurzum: Gurman rechnet im Oktober mit neuen Macs. Allerdings liegen ihm keine Informationen vor, ob Apple ein Special Event für die neuen Macs nutzen oder diese per Pressemitteilung ankündigen wird. Zu den neuen M3 Macs könnte ein neues 13 Zoll MacBook Air, ein 13 Zoll MacBook Pro, ein Mac mini sowie ein 24 Zoll iMac zählen. Sollte es „nur“ der M3-Chip sowie ein paar kleinere Anpassungen geben, so können wir uns gut vorstellen, dass Apple die Produktneuheiten per Pressemitteilung ankündigt und nicht separat zu einem Special Event lädt.