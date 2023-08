Mit der Bestätigung der Apple-Veranstaltung am 12. September, auf der wahrscheinlich das iPhone 15 vorgestellt wird, ist ein neues Apple-Hashmoji auf X (ehemals Twitter) live gegangen, um die Veranstaltung zu bewerben. Das Symbol zeigt eine kleinere Version des animierten Apple-Logos und erscheint jedes Mal, wenn Nutzer mit #AppleEvent posten.

Spezielles Hashmoji mit #AppleEvent

Es ist mittlerweile eine Tradition: Jedes Mal, wenn Apple ein neues Event ankündigt, startet das Unternehmen auch ein spezielles Hashmoji (auch bekannt als Hashflag) auf Twitter bzw. jetzt X. Hierbei handelt es sich um Symbole, die neben speziellen Twitter-Hashtags erscheinen. Sie sind zu einem beliebten Tool für Unternehmen geworden, um Events oder Kampagnen zu bewerben. Und da Apple gerade bestätigt hat, dass uns am 12. September ein großes Event erwartet, gibt es jetzt ein neues Apple-Hashmoji auf X, wie uns beispielsweise Apples Marketing-Chef Greg Joswiak zeigt.

Apple verwendet häufig Event-Grafiken, um einen Hinweis darauf zu geben, was von den neuen Produkten zu erwarten ist. So wies die Grafik für das letztjährige Event auf die neue SOS-Satellitenfunktion des iPhone 14 hin, da das Apple-Logo aus Sternen bestand. Das diesjährige Artwork könnte eine Bestätigung für die neuen Farben des iPhone 15 Pro sein.

Während sich Apple bei dem Hashmoji seiner Tradition treu bleibt, gibt es dieses Jahr kein Easter Egg, das auf der Apple-Webseite versteckt ist. Die Apple Event Webseite enthält normalerweise ein interaktives Augmented-Reality-Easter Egg, das auf iOS-Geräten angezeigt werden kann. Anstelle eines AR-Erlebnisses zeigt Apple ein animiertes Apple-Logo aus Körnern eines metallischen Materials. Die Körner schweben kontinuierlich in die Ferne und erzeugen einen wirbelnden Effekt. Dabei setzt Apple primär auf die Farben Blau und Grau. Genau diese beiden Farben werden als Farboption für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erwartet. Die beiden Modelle sollen zudem über einen Rahmen aus Titan anstelle Edelstahl verfügen.

Was erwartet uns am 12. September?

Abgesehen von den neuen Farboptionen und den Titanrahmen wird erwartet, dass die iPhone 15 Generation auf USB-C zum Aufladen umgestellt wird. Die Pro-Modelle werden zudem den neuen A17 Prozessor erhalten. Es wird auch Verbesserungen bei der Kamera geben, von denen vor allem das iPhone 15 Pro Max profitieren könnte. So soll das iPhone 15 Pro Max mit exklusiven Funktionen wie einem Periskop-Zoomobjektiv ausgestattet sein.

Das Objektiv wird schon länger in der Gerüchteküche diskutiert und verspricht einen verbesserten optischen Zoombereich von bis zu 6x im Vergleich zum bisherigen Maximum von 3x bei den aktuellen Pro-Modellen. Ein Periskop-Objektivsystem verwendet ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet, was wertvolle Fläche beansprucht.

Während die Periskop-Technik exklusiv im iPhone 15 Pro Max vorzufinden sein wird, sollen beide Pro-Modelle ein Upgrade der Kamerasensoren erhalten. So soll Apple auf neue 3-Stacked-Bildsensoren umsteigen. Diese können mehr Licht einfangen und bieten generell eine bessere Bildqualität.

Das neue iPhone 15 Lineup und vermutlich auch die nächste Runde Apple Watches werden wir aller Voraussicht am 12. September 2023 ab 19:00 Uhr deutscher Zeit zu sehen bekommen. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto „Vorfreu dich.“ (englische Bezeichnung: „Wonderlust“). Über die Apple-Event Webseite lädt der Hersteller alle ein, die Veranstaltung live mitzuverfolgen. Zusätzlich wird es den Stream auf YouTube geben und natürlich werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen.