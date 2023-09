Aiper hat den Start der IFA 2023 zum Anlass genommen, seinen neuen kabellosen Skimmer-Roboter für den Pool mit integriertem Solarpanel und App-Steuerung vorzustellen. Der Aiper Surfer S1 wird zu einem Preis von 599 Euro zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

Vor rund vier Wochen haben wir den kabellosen Poolroboter Aiper Seagull SE ausprobiert. Nun hat der Hersteller mit dem Aiper Surfer S1 ein weiteres spannendes Produkt vorgestellt. Der kabellose Roboter entfernt mühelos Blütenblätter, Insekten sowie andere Verschmutzungen, indem er automatisch über die Wasseroberfläche fährt. Dabei kommt er in futuristischem Design sowie mit langer Akkulaufzeit, einem integrierten Solarmodul und praktischer App-Steuerung daher.

Der Hersteller schreibt

Mit zwei bürstenlosen Propellern hinten sowie einem Schaufelrad vorne sorgt der neue Aiper Surfer S1 für eine effiziente Reinigung der privaten Wasseroase. Die Steuerung erfolgt dabei bequem via Aiper-App, über die der User nicht nur den Automatikmodus aktivieren und alle relevanten Daten, wie den Batteriestand sowie die Reinigungsstatistiken, prüfen, sondern auch den Skimmer fernsteuern kann. Dadurch lässt er sich sowohl gezielt zu Bereichen navigieren, in denen sich besonders viel Dreck befindet, als auch nach Abschluss der Reinigung bequem zum Beckenrand fahren. Um das Risiko gering zu halten, dass der Roboter an einer Stufe oder Kante im Pool hängen bleibt, hat Aiper den Skimmer mit Anti-Beaching-Kufen ausgestattet. Zudem erkennt er dank Ultraschallsensoren an der Frontseite den Beckenrand und reinigt Pools jeder Form und Größe dadurch auf effizientem Weg. Um dabei alle Verschmutzungen und Ablagerungen zuverlässig aufzufangen, steht ein eingebautes Filtersystem mit einem auslaufsicheren Auffangbehälter bereit.