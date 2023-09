Am 12. September 2023 lädt Apple zur „Wonderlust“-Keynote (deutscher Titel „Vorfreu dich.“) nach Cupertino, um Produktneuheiten vorzustellen. Auch wenn Apple mit keiner Silbe erwähnt, dass der Hersteller die iPhone 15 Familie ankündigen wird, gehen wir fest davon aus, dass der Hersteller neue iPhone-Modelle präsentieren wird. Diese werden ab dem 15. September vorbestellbar sein.

iPhone 15 Vorverkaufsstart: Deutsche Mobilfunkanbieter planen mit dem 15. September

In der kommenden Woche wird aller Voraussicht nach das neue iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ankündigen. Zeitnah werden die neuen Modelle vorbestellbar sein.

Aus unterschiedlichen Quellen ist uns seitens der deutschen Mobilfunkanbieter zugetragen worden, dass der iPhone 15 (Pro) Vorverkaufsstart am 15. September stattfindet. Über diesen Termin wurde bereits in den letzten Tagen spekuliert. Der Zeitablauf lehnt sich somit an die letzten Jahre an. Eine Woche später wird wiederum der offizielle Verkaufsstart der neue 2023er iPhone-Modelle am 22. September über die Bühne gehen.

An dieser Stellte stellt sich nur noch die Frage auf, wann Apple die finale Version von iOS 17, iPadOS 17 und Co. veröffentlichen wird. Wir können uns gut vorstellen, dass Apple den Schalter am 18. September umlegt und die großen Updates für Jedermann veröffentlicht.