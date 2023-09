Apple setzt neue Maßstäbe in der Technologiebranche, nicht nur durch innovative Produkte, sondern auch durch das Streben nach umweltfreundlichen Lösungen. Und somit hat das Unternehmen seine ersten CO₂-neutralen Produkte in Form der neuen Apple Watch Modelle vorgestellt. Bei der Gelegenheit gibt Apple uns einen Einblick in seine Schlüsselinitiativen für die Umwelt.

Schlüsselinitiativen für ein CO₂-neutrales Portfolio

Apple hat heute seine ersten CO₂-neutralen Produkte mit der neuen Apple Watch Produktfamilie angekündigt. Diese beispiellose Initiative beruht auf Fortschritten im Design und in der sauberen Energieproduktion, wodurch produktbezogene Emissionen um über 75 % für jede CO₂-neutrale Apple Watch reduziert wurden. Ein ehrgeiziges Ziel ist es, bis 2030 alle Produkte CO₂-neutral zu gestalten, einschließlich der gesamten globalen Lieferkette und der Nutzung der Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus.

Die Bemühungen des Unternehmens beinhalten auch Änderungen in der Verpackung und den Materialien, einschließlich des Verzichts auf Leder und der Einführung vollständig fasernbasierter Verpackungen für die neuen Modelle. Hinzu kommt ein neues Tool namens Grid Forecast, das den Nutzern zeigt, wann in ihrem Stromnetz sauberere Energie verfügbar ist.

Verpflichtung zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Apples Strategie zur Erreichung der CO₂-Neutralität konzentriert sich auf die Hauptemissionstreiber: Energie, Materialien und Transport. Nach der erheblichen Reduzierungen dieser Emissionen wird Apple in naturbasierten Projekten investieren, um die verbleibenden Emissionen auszugleichen.

Die CO₂-neutralen Apple Watch Modelle, zertifiziert durch SCS Global Services, erfüllen strenge Kriterien, darunter 100 % saubere Energie für Fertigung und Nutzung und 50 % der Lieferungen ohne Lufttransport.

Langjährige Bemühungen für den Umweltschutz

Im Jahr 2020 erreichte Apple CO₂-Neutralität für seine globalen Unternehmensaktivitäten und verkündete „Apple 2030“: eine ehrgeizige Strategie, um bis 2030 über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg CO₂-neutral zu werden. Apples Ziel ist es, die gesamten Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu 2015 um 75 % zu reduzieren.

Durch die Vermeidung von mit CO₂-Ausstoß verbundenen Aktivitäten, die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien bei den Unternehmensaktivitäten und in der Lieferketten sowie durch die Entwicklung mit recycelten und erneuerbaren Materialien konnte Apple bisher seine Gesamtemissionen im Vergleich zu 2015 um 45 % reduzieren, während der Umsatz im gleichen Zeitraum um 65 % gestiegen ist.

Über das Ziel für 2030 hinaus strebt Apple auch eine 90-prozentige Reduzierung der Emissionen bis 2050 an. Dies setzt voraus, dass sich Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen für kollektive Maßnahmen einsetzen, um den weltweiten Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen.

Investition in saubere Energie

Dank Investitionen und Beschaffung von Apple und seinen Zulieferern basiert die komplette Produktion der CO₂-neutralen Apple Watch Modelle auf 100 % sauberer Energie. Darüber hinaus hat sich auch jeder Zulieferer, der Teile und Komponenten für diese liefert, verpflichtet, 100 % erneuerbare Energie für seine gesamte Apple Produktion bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu verwenden. Apple arbeitet außerdem mit Produktionspartnern auf der ganzen Welt zusammen, um sich für politische Maßnahmen einzusetzen, die den verstärkten Einsatz sauberer Energielösungen unterstützen.

Die CO₂-Emissionen, die durch das Aufladen der Geräte entstehen, stellen einen bedeutenden Teil von Apples gesamten Emissionen dar. Daher hat das Unternehmen in großem Maße in erneuerbare Energien investiert. So hat Apple vor mehr als einem Jahrzehnt begonnen, in große Solar- und Windanlagen zu investieren, um seine Rechenzentren und Standorte zu betreiben. 2015 begann das Unternehmen, seine Produktionspartner dabei zu unterstützen, ihre eigenen Solar- und Windprojekte zu planen und in diese zu investieren, und so erneuerbare Energien für die gesamte Produktion für Apple verfügbar zu machen. Seit 2018 werden alle Unternehmensstandorte, Rechenzentren und Retail Stores von Apple mit erneuerbarer Energie betrieben.

Engagiertes umweltfreundliches Design

Apple hat für die Verwendung bei vielen der wichtigen recycelten Materialien in seinen Produkten durch neue Produktentwicklung, umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen im Design und Fachwissen im Bereich Lieferketten, Pionierarbeit geleistet. Die auf dem „Vorfreu dich“-Event angekündigten neuen Produkte bauen auf diesen Errungenschaften auf.

Ein großer Schritt ist hierbei Apples Entscheidung, Leder komplett aus seinem Sortiment zu entfernen. Dies betrifft Produkte wie iPhone-Zubehör und Apple Watch-Armbänder. Anstelle von Leder wird nun ein neu entwickeltes Feingewebe verwendet. Dieses Textil, ein langlebiges Twill-Gewebe, besteht zu 68 % aus recyceltem Material. Es zeichnet sich durch einen dezenten Schimmer aus und erinnert in seiner Textur an Wildleder.

Der Einsatz von recycelten und erneuerbaren Materialien hat den Vorteil, dass sie oft einen geringeren CO₂-Fußabdruck haben. Apple geht damit konform mit seinem Ziel für 2030. Das Unternehmen bestätigt, dass Feingewebe weniger CO₂-intensiv ist als traditionelles Leder. Darüber hinaus sind die neuen iPhone 15 und Apple Watch Modelle mit recycelten Materialien hergestellt. Das iPhone 15 zum Beispiel verwendet Magnete aus 100 % recycelten Seltenen Erden und erstmalig 100 % recyceltes Kobalt in seinen Batterien.

Nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Verpackung bekommt ein umweltfreundliches Upgrade. Apple strebt an, bis 2025 komplett plastikfreie Verpackungen anzubieten. Schon jetzt bestehen die Verpackungen für das iPhone 15 und die neuen Apple Watch Modelle fast vollständig aus Fasermaterialien.

Reduzierung der Transportemissionen

Apple konzentriert sich auch stark darauf, die Emissionen im Transportbereich zu reduzieren. Das Unternehmen bevorzugt Transportmethoden wie Schiffe oder Züge gegenüber dem Luftverkehr, da diese wesentlich weniger CO₂-intensiv sind. So zeigt die CO₂-Methodik von Apple, dass der Transport übers Meer per Schiff 95 % weniger CO₂ Emissionen verursacht als der Transport per Flugzeug. Zusätzlich sind alle Verpackungen der Apple Watch Series 9 und SE Modelle neu und kompakter gestaltet worden. Die kleinere Verpackung ermöglicht es, bis zu 25 % mehr Geräte pro Lieferung zu transportieren.

Gleichzeitig engagiert sich Apple für die Unterstützung umfassenderer Anstrengungen zur Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie, beispielsweise durch die Mitgliedschaft in der First Movers Coalition und die Unterstützung von Analysen zur Ermittlung von Wegen zur Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe. Das Unternehmen sucht außerdem nach technischen Innovationen, inklusive alternativer Kraftstoffe und E-Autos, und wählt gezielt Anbieter, die niedrige CO₂-Optionen bieten, um die Dekarbonisierung der Branche voranzutreiben.

Grid Forecast

Grid Forecast ist ein (in den USA verfügbares) neues Tool in der Home App auf Apple Geräten, das zeigt, wann im Stromnetz der Benutzer eine vergleichsweise sauberere Energiequelle verfügbar ist. So gibt es Zeiten, in denen Wind- und Solarprojekte mehr Energie erzeugen, als das Netz verbrauchen kann, was dazu führt, dass ein Teil der Energie verschwendet wird. Es gibt auch Zeiten, in denen Strom mit geringeren Emissionen erzeugt wird. Durch die Nutzung von Strom in diesen saubereren Zeiten können Kunden die Klimaauswirkungen des Stroms, den sie zu Hause verbrauchen, verringern.

Apple kombiniert die Daten bezüglich Stromnetz, Emissionen und Wetter zu einem einfach verständlichen Indikator. Das kann bei der Entscheidung für den besten Zeitpunkt helfen, um große Geräte zu nutzen oder E-Autos und andere Geräte über den Tag zu laden. In den USA ist Grid Forecast in der Home App auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch verfügbar und kann als iOS Widget oder Apple Watch Komplikation hinzugefügt werden.