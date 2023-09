Bereits vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass sich Apple TV+ die Rechte an der Serie „Lessons in Chemistry“ sichern konnte. Im August letzten Jahres gab es dann einen ersten Einblick in die Drama-Serie und vor wenigen Wochen wurde der First-Look-Teaser veröffentlicht. Jetzt zeigt Apple den offiziellen Trailer zur neuen Serie mit Oscar-Preisträgerin Brie Larson („Captain Marvel“, „Room“) in der Hauptrolle.

„Lessons in Chemistry“ auf Apple TV+

Bevor „Lessons in Chemistry“ auf Apple TV+ am 13. Oktober 2023 startet, steigert Apple die Vorfreude mit einem umfassenden Trailer, der einen guten Einblick in die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans der Autorin, Wissenschaftsredakteurin und Texterin Bonnie Garmus gibt.

Die Geschichte spielt in den frühen 1950er Jahren. Im Mittelpunkt steht Elizabeth Zott, die von Larson dargestellt wird. Elizabeth strebt danach, Wissenschaftlerin zu werden. Doch die gesellschaftlichen Normen zwingen sie dazu, diesen Traum aufzugeben. Als sie aus ihrem Labor entlassen wird, sieht sie sich weiteren Herausforderungen gegenüber. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Elizabeth wird Moderatorin einer TV-Kochsendung. Auf dieser Plattform kann sie Hausfrauen nicht nur in Sachen Kochkunst unterrichten.

„Lessons in Chemistry“ kann mit einer talentierten Besetzung aufwarten. Neben Larson spielen Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker und Thomas Mann in der Serie mit. Lee Eisenberg, der sieben Emmy-Nominierungen erhalten hat, führt bei dem Projekt Regie. Die ersten beiden Episoden wurden von Sarah Adina Smith inszeniert. Bemerkenswert ist, dass Brie Larson nicht nur vor der Kamera steht, sondern auch als ausführende Produzentin fungiert. Susannah Grant, Michael Costigan, Jason Bateman, Natalie Sandy und Louise Shore stehen ihr bei dieser Aufgabe zur Seite.

Die ersten beiden Folgen, der auf acht Episoden ausgelegten Serie, werden am 13. Oktober 2023 auf Apple TV+ veröffentlicht. Die folgenden Episoden werden jeden Freitag veröffentlicht und erreichen ihr Finale am 24. November 2023.

Hier der Trailer zu „Lessons in Chemistry“: