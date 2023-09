Outdoor-Enthusiasten haben schon immer mit den Einschränkungen herkömmlicher Kühlboxen zu kämpfen gehabt. Im Laufe des Tages verliert die Box ihre Kühle, sodass die Abenteurer mit lauwarmen Getränken und halbfrischen Lebensmitteln zurückbleiben. Mit der Vorstellung des EcoFlow GLACIER auf der CES 2023 kündigte sich jedoch eine vielversprechende Lösung an. Ob die Kompressor-Tiefkühlbox hält, was sie verspricht, schauen wir uns heute genau an. EcoFlow derzeit eine Rabatt-Aktion an, bei der ihr euch den GLACIER für 999 Euro (statt 1.199 Euro) sichern könnt

Lieferung und Verpackung

Als EcoFlow GLACIER bei uns eintraf, zeigte sich schnell, dass wir es hier nicht mit einer einfachen Kühlbox zu tun haben. Die Abmessungen des Geräts sind beeindruckend: 776 × 385 × 445 mm (23 kg). Das Betriebsvolumen der Box beträgt bis zu 38 Liter.

Das Gewicht zeugt von den robusten Komponenten, die das Gerät beherbergt, darunter ein großer 120 W Kompressor, ein Fach für den Akku und eine Eiswürfelmaschine. Trotz der Größe ist GLACIER ein Zeichen für EcoFlows Expertise auf dem Gebiet. Dank des Designs und der stabilen Griffe lässt sich das Gerät erstaunlich gut tragen. Wer den Transport besonders elegant erledigen will, legt sich das separat erhältliche „Laufrollen und Griff“-Set zu.

Im Lieferumfang ist enthalten:

1 x die Kühlbox selbst

1 x AC-Netzadapter + Kabel

1 x Kfz-Ladekabel

1 x Korb

1 x Eiswürfelschaufel

1 x Garantiekarte

1 x Kurzanleitung

Der steckbare Akku ist nicht im Basispaket enthalten und ist separat oder in einem vergünstigten Bundle erhältlich.

Kühlfach und Stauraum

Das Hauptfach ist über einen Scharnierdeckel an der Oberseite zugänglich. Der Deckel selbst hat eine rutschfeste Oberfläche, auf der eine Person gut sitzen kann. Im Inneren des Hauptfachs befindet sich ein herausnehmbarer Korb, in dem die Lebensmittel untergebracht werden. Außerdem gibt es zwei LED-Leuchten, die dabei helfen, auf einer nächtlichen Schlemmerexpedition den Weg zu den Lieblingssnacks zu finden.

Das Scharnier des Deckels ist stabil, um Schäden durch Überdehnung zu vermeiden. Im Vergleich zu den Wänden, ist der Deckel anscheinend etwas weniger gut isoliert, aber das ist ein Kompromiss dafür, dass die herausnehmbare Unterseite des Deckels als Trennwand dienen kann. So kann das Hauptfach auch als Doppelzone verwendet werden. Das linke Fach misst in diesem Fall 23 Liter, das rechte Fach 15 Liter.

Um die Zweizonenfunktion zu nutzen, muss man lediglich die im Deckel befestigte Trennwand einsetzen. Dann könnt ihr die zwei Kühlzonen separat über die Tasten am Gerät oder in der zugehörigen App einstellen. So lassen sich unkompliziert eine Kühl- und eine Gefrierzone aktivieren. Wenn ihr die Trennplatte nicht mehr benötigt, lässt sie sich schnell wieder im Deckel verstauen.

Während wir von der Kühlleistung begeistert sind (dazu gleich mehr) gibt es Verbesserungsbedarf bei der Gummidichtung um den Deckel herum. Diese hätten wir gerne etwas dicker gesehen. Dies würde zu einer besseren Isolierung beitragen. Im Gegenzug punktet EcoFlow bei den Wänden. Der GLACIER ist mit Vakuumisolationspaneelen ausgestattet, was die bestmögliche Lösung für die Isolierung der Wände sein dürfte.

An der Unterseite der Box befindet sich ein Ablaufstöpsel, mit dem man den GLACIER abtauen und verschüttete Flüssigkeiten ablassen kann. Auch die Reinigung ist schnell erledigt: einfach mit einem Reiniger auf natürlicher Basis besprühen, abwischen und dann abspülen.

Kühlleistung

Den GLACIER als traditionelle „Kühlbox“ zu bezeichnen, wäre vielleicht etwas respektlos. Das Gerät ist so viel mehr als eine Standard-Frischhaltebox. Laut Hersteller kühlt der GLACIER von 30 auf 0 °C in etwa 15 Minuten, wobei der einstellbare Temperaturbereich von 10 bis –25 °C reicht (bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C).

Wir haben GLACIER auf der Terrasse aufgestellt, wo es während des Tests bis zu ca. 30 °C warm wurde. Das Gerät war hier in der Lage, eine interne Temperatur von –25 °C zu halten, was eine beeindruckende Leistung ist.

Die Tatsache, dass man mit dem Deckel immer beide Fächer öffnet, sorgt für einen kurzen Kühlverlust in dem Fach, welches man beim Öffnen des Deckels gerade nicht benötigt. Hat man beispielsweise im linken Fach Getränke und im rechten Fach Eis gelagert und möchte man nur eine Flasche entnehmen, öffnet man zwangsläufig auch das Eisfach kurz. Die ca. 1cm dicke bzw. dünne Trennwand zwischen den beiden Zonen trennt beide Zonen nicht hermetisch von einander ab. Je nachdem welche Temperaturen man für beide Zonen eingestellt hat, hat das eine minimale Wechselwirkung auf die jeweilige andere Zone. Hier regelt Glacier allerdings gut nach.

In unserem Test haben wir rund 17 Minuten benötige, um GLACIER von 30 Grad auf 0 Grad herunter zu kühlen.

Akku und weitere Stromquellen

Der GLACIER kann mit der EcoFlow-Akkutechnologie angetrieben werden, mit der er dank einer Kapazität von 298 Wh bis zu 40 Stunden lang Tiefkühlmahlzeiten, eisgekühlte Getränke und mehr auf der Wunschtemperatur hält. Der separat erhältliche Akku kann zusätzlich als 100 Watt Powerbank genutzt werden.

Außerdem unterstützt der GLACIER weitere Stromquellen, darunter Wechselstrom, Gleichstrom und Solarenergie, sodass jederzeit eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet ist. Eine vollständige Aufladung über Solarpanele (bis zu 240 W) ist laut EcoFlow in nur 2,1 Stunden erledigt – mit AC in 2,2 Stunden, DC 12 V in 4 Stunden und DC 24 V in 2,1 Stunden.

In unserem EcoFlow GLACIER Test kamen wir mit einer Akkuladung auf eine Laufzeit von 35 Stunden. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass Kühlbox tagsüber mit bis zu 30 Grad Außentemperatur zu kämpfen hatte. Mit der Laufzeit waren wir zufrieden. Geladen wurde GLACIER während unseres Tests mit dem faltbaren 400W Solarpanel von EcoFlow. Dies war einwandfrei möglich. Alternativ kann man die Steckdose über das beiliegen Netzteil direkt mit dem Stromnetz verbinden oder alternativ über den Zigarettenanzünder im Auto betreiben. Über die EcoFlow-App und die Einstellungen könnt ihr für den Betrieb im Auto noch einen KFZ-Batterieschutz aktivieren. Um sicherzustellen, dass die KFZ-Batterie eures Fahrzeugs über ausreichend viel Energie für einen normalen Start verfügt, unterbricht euer Fahrzeug automatisch die Stromversorgung der Kühltruhe, wenn die Batterierestladung zu niedrig ist.

Kombiniert ihr GLACIER mit der DELTA 2 Max, so erreicht ihr eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Tagen im Eco-Modus.

Bedienung und Benutzerfreundlichkeit

Mit der speziellen EcoFlow-App lassen sich die Einstellungen der Kühlung aus der Ferne überwachen und steuern. So könnt ihr unter anderem schnell die Temperatur anpassen, den Akku-Status überprüfen und euch sogar benachrichtigen lassen, wenn sich die Stromquelle ändert.

Wer nicht die App nutzen möchte, stellt alles am Gerät selbst ein. Die Bedienfläche des GLACIER ist auf Leichtigkeit ausgelegt. Sie verfügt über funktionelle Tasten mit haptischer Rückmeldung, die das Umschalten zwischen verschiedenen Modi und das Einstellen der Temperatur zu einem Kinderspiel machen. Über diesen Tasten befindet sich eine digitale Anzeige, die wichtige Informationen wie die aktuelle Temperatur, die Akku-Leistung und den Ladestatus anzeigt.

Allerdings würde die Benutzeroberfläche von der Anzeige der Echtzeit-Solareingangsdaten profitieren, eine Funktion, die derzeit fehlt. Diese Daten können für Nutzer, die auf Solarladung angewiesen sind, von Vorteil sein, da sie ihnen helfen, ihren Energieverbrauch zu optimieren und ihr Gerät besser zu verstehen.

Eiswürfel im Handumdrehen

Was den GLACIER von seinen Mitbewerbern abhebt, ist die Integration eines effizienten Eisbereiters, der sich oberhalb des Displays befindet. Das ist etwas, was wir in dieser Form noch nicht gesehen haben.

Nach Angaben von EcoFlow kann das Gerät in nur 12 Minuten 18 Eiswürfel produzieren. Ehrlicherweise dauerte es in unserem Fall und je nach Größe der Eiswürfel (man kann zwischen klein und groß wählen) und in Abhängigkeit der Außentemperatur bis zu 20 Minuten. Im Fach selbst sind kleine Metallstäbe, die heruntergekühlt werden. An den Stäben bilden sich die Eiswürfel, da sich in dem Fach Wasser befindet, welches ihr zuvor eingefüllt habt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Eiswürfel getrennt. Das erfolgt durch die Erhitzung der Stäbe. Solltet ihr einmal vergessen, die Eiswürfel direkt zu entnehmen, so stellt dies auch kein Problem dar. Die Abtrennung der Eiswürfel kann auch per Taste oder über die App manuell initiiert werden.

Danach kann man die Eiswürfel mit dem zugehörigen Korb entnehmen und die mitgelieferte Schaufel verwenden, um das Eis in einen Beutel oder direkt in die Getränke zu schieben. Anschließend sollte das restliche Wasser aus dem Behälter abgelassen werden. Dazu muss einfach nur ein kleines Türchen an der Seite geöffnet werden, jetzt nur noch den Gummischlauch abziehen und das Wasser läuft ab. Der Gummischlauch hätte etwas länger sein können, um das Wasser etwas komfortabler ablassen zu können.

Auch wenn die Eiswürfelproduktion in unserem Test etwas länger dauert, als vom Hersteller angegeben, war der Vorgang schnell, wobei GLACIER etwas lauter wird, wenn die Eismaschine in Betrieb ist. Im Großen und Ganzen ist das System jedoch angenehm leise im Betrieb.

Das Einzige, was uns an der Eismaschine nicht gefällt, ist der Deckel; er fühlt sich von der Qualität her etwas schwächer an als der restliche Kunststoff, der im gesamten Gerät verwendet wird. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er transparent ist, sodass man den Prozess direkt sehen kann. Den aktuellen Status der Eisproduktion verrät übrigens neben der Displayanzeige direkt am Gerät auch die EcoFlow-App.

Fazit: Der beste Freund des Campers

EcoFlow GLACIER ist trotz kleinerer Verbesserungsmöglichkeiten unterm Strich ein hervorragendes Produkt im Bereich der tragbaren Kühlung. Er erfüllt effizient den Bedarf an einer mobilen und energieeffizienten Kühllösung mit hoher Kapazität und dem zusätzlichen Komfort eines Eisbereiters. Obwohl Verfeinerungen wie eine bessere Isolierung im Deckel und eine Echtzeit-Solareingangsanzeige seine Funktionalität noch verbessern würden, ist das Gerät in seiner jetzigen Form bereits die mit Abstand beste mobile Kühllösung, die wir kennen.

Doch die Leistung und der Komfort haben ihren Preis. Wenn ihr schlicht und einfach eine Kompressor-Kühlbox für Zuhause oder fürs Camping sucht, werdet ihr sicherlich günstigere Modell finden. Dann verzichtet ihr allerdings, auf die smarten Komfortfunktionen sowie die Eiswürfelmaschine von GLACIER. Erfreulicherweise bietet EcoFlow derzeit einige gute Angebote an.

Basispaket mit dem EcoFlow GLACIER: 999 Euro (statt 1.199 Euro)

EcoFlow GLACIER + Plug-in Batterie 1.199 Euro (statt 1.498 Euro)

EcoFlow GLACIER + Plug-in Batterie + Laufrollen und Griff: 1.318 Euro (statt 1.617 Euro)

EcoFlow GLACIER + Plug-in Batterie + 110 Watt Solarmodul: 1.448 (statt 1.837 Euro)

Camper und Liebhaber von Outdoor-Veranstaltungen finden mit dem EcoFlow GLACIER schlichtweg eine geniale Kühllösung, die dank des Eisbereiters auch deutlich mehr Spaß macht, als es mit jeder anderen mobilen Kühlbox der Fall ist. Insbesondere Kinder haben bei der Zubereitung von Einswürfel ihren Spaß.

