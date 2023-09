Geht es nach dem Analysten Ming-Chi Kuo, werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit einem 5-fachen optischen Zoomobjektiv ausgestattet sein, eine Funktion, die bisher nur dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten ist. Die Information deckt sich mit früheren Vorhersagen über Apples Fortschritte in der Kameratechnologie.

Erweiterte Zoom-Funktionen für die neuen iPhone 16 Pro Modelle

Das aktuelle iPhone 15 Pro Max verfügt über ein Tetraprismen-Linsensystem mit einem speziellen „gefalteten“ Design. Eine Optik mit Tetraprisma ermöglicht eine noch kompaktere Bauweise als Periskop-Objektive. Das System bietet einen bis zu 5-fachen optischen und einen bis zu 25-fachen digitalen Zoom. Das iPhone 15 Pro unterstützt hingegen nur einen 3-fachen optischen Zoom. Dies entspricht den Fähigkeiten des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Es gibt Gerüchte, dass das iPhone 16 Pro ein größeres 6,3 Zoll Display haben wird, verglichen mit dem 6,1 Zoll iPhone 15 Pro. Diese Änderung würde die Gesamtgröße des Geräts erhöhen, was zusätzlichen internen Platz für ein Tetraprisma-Objektiv bieten würde. Somit stehen die Chancen gut, dass Apple die Technologie im nächsten Jahr in beiden Pro-Modellen integrieren wird, was Kuo nun auf Medium bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kuo die Kamera-Erweiterung für beide iPhone 16 Pro Modelle vorhersagt. Lange bevor die Gerüchte über die neuen Pro-Größen auftauchten, sagte Kuo bereits, dass der Apple-Partner Cowell für beide iPhone 16 Pro Modelle ein Periskop-Kamerasystem liefern würde.