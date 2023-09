Apple hat seine iWork-Apps – Pages, Keynote und Numbers – für iOS 17 und macOS Sonoma überarbeitet und eine Reihe von neuen Funktionen eingeführt.

Update für Pages, Keynote und Numbers

Mit den neuesten Updates können iPhone- und iPad-Nutzer nun 3D-Objekte im USDZ-Format in ihre iWork-Dokumente einbetten. Apple gibt an, dass die Funktion ein neues und beeindruckendes Erlebnis für die Kreationen der Benutzer bietet. Keynote-Nutzer können sich freuen, denn sie können nun Animationen in USDZ-Dateien abspielen und „Zauberei“ (Magic Move) einsetzen, um diese 3D-Objekte auf verschiedenen Folien zu animieren.

Die Apps unterstützen jetzt auch Sticker durch die aktualisierte Emoji-Schnittstelle, die es ermöglicht, sowohl Sticker als auch Emojis im gesamten iOS-Betriebssystem zu verwenden. Außerdem gibt es Inline-Vorhersagen für Text während der Eingabe, wenn iOS 17 oder iPadOS 17 installiert ist.

Die Teamarbeit wurde durch eine neue Funktion verbessert, die die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit über FaceTime ermöglicht. Zusätzlich wurde die Spotlight-Suchfunktion verbessert, um relevante Dokumente vorzuschlagen und zu öffnen. Benutzer können Dokumente auch direkt auf das Keynote-, Pages- oder Numbers-Symbol des Startbildschirms ziehen, um sie mühelos zu importieren. Pages zeichnet sich jetzt durch zusätzliche Absatzformatvorlagen und die Einführung einer neuen Berichtsvorlage aus. Keynote-Nutzer können zudem neue dynamische Themen und Live-Video-Folienlayouts erkunden.

Für macOS Sonoma Nutzer wurde die Unterstützung für USDZ-Dateien auf Pages, Numbers und Keynote erweitert. Außerdem sind die neuen Themen und Vorlagen, die für Pages und Keynote eingeführt wurden, nun auch auf dem Mac verfügbar.

Mit dem Update sind einige Neuerungen zusammengekommen, wobei für viele Funktionen der mobilen Apps iOS 17 bzw. iPadOS 17 vorausgesetzt werden. Die exklusiven iOS 17 Funktionen sind nachfolgend mit einem Sternchen gekennzeichnet. Hier sind alle offiziellen Neuerungen in Version 13.2 für die einzelnen iWork-Apps:

Pages für iOS:

Erweitere deine Dokumente um eine weitere Dimension mit 3D-Objekten im USDZ-Format.

Lass dir Textvorschläge beim Schreiben anzeigen.*

Starte die Zusammenarbeit mit anderen Personen an einem Dokument während eines FaceTime-Anrufs.*

Suche und öffne vorgeschlagene Dokumente, wenn du in Spotlight nach Pages suchst.*

Ziehe Dokumente auf das Pages-Symbol auf deinem Home-Bildschirm, um sie zu öffnen oder zu importieren.*

Entdecke die neue Berichtsvorlage „Minimalistisch“ mit ansprechenden Farben, Layouts und eleganter Typografie.

Verleihe Absätzen mehr Stil mit neuen Optionen für Ränder und Hintergrundfarben.

Entferne Ränder von Diagrammen, die aus Microsoft Office-Dateien importiert wurden.

Keynote für iOS

Erweitere deine Präsentationen um eine weitere Dimension mit 3D-Objekten im USDZ-Format.

Gib eingebettete Animationen in USDZ-Dateien wieder oder verwende „Zauberei“ zum Animieren von 3D-Objekten auf Folien.

Lass dir Textvorschläge beim Schreiben anzeigen.*

Starte die Zusammenarbeit mit anderen Personen an einer Präsentation während eines FaceTime-Anrufs.*

Suche und öffne vorgeschlagene Präsentationen, wenn du in Spotlight nach Keynote suchst.*

Ziehe Dokumente auf das Keynote-Symbol auf deinem Home-Bildschirm, um sie zu öffnen oder zu importieren.*

Erwecke deine Präsentationen zum Leben mit neuen dynamischen Themen und Folienlayouts mit Livevideos.

Exportiere deine Präsentation in ProRes-Formate – jetzt auf dem iPhone und iPad.

Entferne Ränder von Diagrammen, die aus Microsoft Office-Dateien importiert wurden.

Numbers für iOS

Erweitere deine Tabellenkalkulationen um eine weitere Dimension mit 3D-Objekten im USDZ-Format.

Lass dir Textvorschläge beim Schreiben anzeigen.*

Starte die Zusammenarbeit mit anderen Personen an einer Tabellenkalkulation während eines FaceTime-Anrufs.*

Suche und öffne vorgeschlagene Tabellenkalkulationen, wenn du in Spotlight nach Numbers suchst.*

Ziehe Dokumente auf das Numbers-Symbol auf deinem Home-Bildschirm, um sie zu öffnen oder zu importieren.*

Entferne Ränder von Diagrammen, die aus Microsoft Office-Dateien importiert wurden.

Pages für macOS

Erweitere deine Dokumente um eine weitere Dimension mit 3D-Objekten im USDZ-Format.

Entdecke die neue Berichtsvorlage „Minimalistisch“ mit ansprechenden Farben, Layouts und eleganter Typografie.

Verleihe Absätzen mehr Stil mit neuen Optionen für Ränder.

Entferne Ränder von Diagrammen, die aus Microsoft Office-Dateien importiert wurden.

Keynote for macOS

Erweitere deine Präsentationen um eine weitere Dimension mit 3D-Objekten im USDZ-Format.

Gib eingebettete Animationen in USDZ-Dateien wieder oder verwende „Zauberei“ zum Animieren von 3D-Objekten auf Folien.

Erwecke deine Präsentationen zum Leben mit neuen dynamischen Themen und Folienlayouts mit Livevideos.

Entferne Ränder von Diagrammen, die aus Microsoft Office-Dateien importiert wurden.

Numbers für macOS