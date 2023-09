VPN-Anbieter gibt es mittlerweile gefühlt wie Sand am Meer. Bei näherem Betrachten unterscheiden sich die Anbieter erheblich – nicht nur beim Preis, sondern auch beim Leistungsumfang. Ein Anbieter, der sich in den letzten Jahren positiv hervorgetan hat, ist Surshark. Der Anbieter blickt nicht nur auf einen großen Funktionsumfang inkl. No-Log-Philosophie und 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sondern auch auf einen attraktiven Preis. Speziell für deutsche Anwender hat Surfshark nun einen attraktiven Deal aufgelegt, der nur bis zum Tag der deutschen Einheit (03. Oktober 2023) gültig ist. Ihr erhaltet 83 Prozent Rabatt auf den 2-Jahres-Plan und 3 Gratis-Monate.

Surfshark: exklusive Aktion für deutsche Anwender

Das Motto von Surfshark lautet „Hol dir 83 Prozent Rabatt + 3 Monate gratis. Erlebe das Oktoberfest ohne Sorgen um deine Privatsphäre“. Natürlich schützt euch Surfshark nicht nur auf dem Oktoberfest, der Slogan ist jedoch ein guter Einstieg, um auf die Features des Unternehmens zu blicken.

Zunächst einmal handelt es sich bei Surfshark um einen VPS-Service, der seit vielen Jahre erfolgreich am Markt agiert. Ein VPN-Dienst – wie Surfshark – bietet euch einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Durch diesen Tunnel kann niemand hindurchsehen und an eure Internetdaten gelangen. Auf diese Art und Weise könnt ihr sicher im Internet surfen. Es fallen uns hierfür verschiedene Szenarien ein. Neben öffentlichen WLAN-Netzen bei Volksfesten, im Hotel, oder am Bahnhof, denken wir auch an Cafés, Flughäfen oder Büchereien. Ein VPN verschlüsselt eure Internetverbindung und gewährt niemandem Einblick.

So setzt Surfshark auf eine starke Verschlüsselung mit AES 265-Bit. Damit ist es vermutlich unmöglich, dass Dritte eure Online-Aktivitäten entschlüsseln. Über Surfshark VPN habt ihr die Möglichkeit, euch mit über 3200 Servern in 100 Ländern zu verbinden.

Ein weiteres Argument für Surfshark ist die Tatsache, dass ihr unbegrenzte Geräteanzahl verbinden und nutzen könnt. So habt ihr die Möglichkeit, einen Surfshark-Account mit der gesamten Familie zu teilen und alle Vorteile zu nutzen. Surfhsark verfolgt eine strikte „Keine-Logs-Richtlinie“ und unterliegt als niederländisches Unternehmen der DSGVO. Bei Problemen mit Surfshark steht euch ein 24/7-Support zur Verfügung.

Surfshark steht für eine Vielzahl an Plattformen zur Verfügung. So könnt ihr Surfshark auf dem iPhone, iPad, Android-Smartphone & -Tablet, Windows, Mac, FireTV etc. einsetzen. Auch auch für Konsolen (PlayStation und Xbox) steht der Anbieter bereit.

Deal zum Oktoberfest

Das aktuelle Surfshark One Angebot (inkl.s VPN, Werbeblocker, Virenschutz, Pop-Up-Blocker und mehr) kann sich definitiv sehen lassen. Ihr erhaltet 83 Prozent Rabatt auf den 2-Jahresplan von Surfshark One und 3-Gratis-Monate. Verwendet hierfür während des Bestellvorgangs den Gutscheincode „festival23“ (falls dieser nicht automatisch genutzt wird).

Ihr zahlt lediglich 76,56 Euro (zzgl. MwSt.) für 27 Monate. Bei dem Preis kann man für einen überzeugenden VPN-Service nicht wirklich etwas falsch machen. Solltet euch der Service – aus welchen Gründen auch immer – nicht überzeugen, so bietet euch Surfshark eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

-> Jetzt: 83 Prozent Rabatt auf Surfshark + 3 Gratis-Monate