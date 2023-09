Der Hersteller ROIDMI hat kürzlich mit dem ROIDMI EVE CC einen neuen Saug- / Wischroboter auf den Markt gebracht, der in erster Linie für kleinere Häuser oder Wohnungen gedacht ist. Das Gerät setzt trotz seiner kompakten Größe auf eine starke Reinigungsleistung, um Böden effizient reinigen zu können. Die Entleerung erfolgt direkt in den 2,5L großen Staubbeutel, der sich in der Absaugstation befindet und rund 60 Tage lang hält. Solltet ihr bisher in den eigenen vier Wänden keinen Platz für einen großen Saugroboter gehabt haben, so gibt es mit dem kompakten ROIDMI EVE CC nun keine Ausreden mehr. Zur Markteinführung hat der Hersteller einen ziemlich attraktiven Preis angesetzt. Ihr erhaltet satte 50 Prozent Rabatt und zahlt nur 299 Euro anstatt 599 Euro.

ROIDMI EVE CC: Saug- / Wischroboter mit Absaugstation zum unschlagbaren Preis (-50%)

Der ROIDMI EVE CC ist ein äußerst kompakter Saug- und Wischroboter. Der Hersteller beschreibt den eigentlichen Roboter als 50 Prozent kleiner und die Basisstation / Absaugstation als 70 Prozent kleiner als andere Modele. Von daher sollte er tatsächlich in jeden Haushalt passen. Blicken wir etwas näher auf das Gerät.

-> Jetzt: 50 Prozent Rabatt auf ROIDMI EVE CC sichern

Der Durchmesser der meisten Saugroboter auf dem Markt liegt zwischen 350–380 mm und die Höhe zwischen 100–150 mm. Der Durchmesser des ROIDMI EVE CC beträgt nur 325 mm, die Höhe nur 97 mm und das Volumen ist dabei halb so groß wie bei vielen anderen Saugrobotern auf dem Markt. Die meisten Basisstationen auf dem Markt haben eine Länge zwischen 350 und 600 mm, eine Breite zwischen 250 und 550 mm und eine Höhe zwischen 350 und 450 mm. Die Basisstation des ROIDMI EVE CC misst jedoch nur 275 x 199 x 293 mm, und das Volumen beträgt nur ein Drittel der Größe anderer Basisstationen. Mit seinen kompakten Abmessungen wiegt der EVE CC nur 5,4kg. Mit diesen Eckdaten erreicht das Gerät fast jede Ecke der Wohnung bzw. des Hauses. Hierbei denken wir beispielsweise daran, dass der EVE CC bequem unter die Couch oder das Bett fahren und dort seine Arbeit verrichten kann.

ROIDMI EVE CC verfügt über eine starke Reinigungsleistung (bis zu 4000 Pa). Damit ist die Reinigungsleistung höher als die 2700 Pa Saugleistung des EVE Plus. Mit seinen dynamisch-geschwindigkeitsregulierenden Seitenbürsten und gummierten Borstenwalzen ist er in der Lage, klassischen Staub, Tierhaare und weitere Verschmutzungen effizient und effektiv zu beseitigen und gleichzeitig zu verhindern, dass sich Haare verheddern.

Neben dem „normalen“ Saugen beherrscht der EVE CC auch eine Wischfunktion, so dass z.B. Schmutzflecken von Hartböden automatisch entfernt werden können.

Wie eingangs erwähnt, verfügt das Gerät über eine Absaugstation, so dass ihr nicht nach jedem Gebrauch die aufgesammelten Schmutzpartikel aus dem Auffangbehälter entfernen müsst. Nach jedem Reinigungsvorgang kehrt der Sagroboter automatisch zur Basisstation zurück. Dort wird der Absaugvorgang gestartet und mit einer Saugleistung von bis zu 23.000 Pa der Schmutz aus dem eigentlichen Roboter in den 2,5-Liter-Staubbeute der Station befördert. Dieser Vorgang dauert gerade einmal 15 Sekunden.

Ein weiterer Vorteil des ROIDMI EVE CC liegt in der kartografisch erfassenden Reinigungsfläche. Das Gerät verfügt über eine modern LDS-Lasernavigationstechnologie, die die häusliche Umgebung genau scannet und eine Karte desrgesamten Wohnfläche erstellt. Auch in völlig dunkler Umgebung kann der EVE CC präzise navigieren. Der Saug- und Wischroboter besitzt außerdem einen SLAM-Algorithmus (Echtzeit-Kartengenerierung) zur Auswahl des effizientesten Reinigungspfads. Und mit Hilfe der intelligenten Infrarot-Hindernisvermeidungstechnologie werden Hindernisse effektiv umgangen. So wird verhindert, dass sich das Gerät festfährt. Dies bedeutet nicht, dass sich der EVE CC niemals festfährt. Allerdings wird die Anzahl der manuellen Eingriffe erheblich reduziert und die Reinigung effizienter gestaltet.

Wichtigste Eckdaten

Saugkraft: 4000Pa

Batteriekapazität: 3200mAh

Akkulaufzeit: 180Min

Fassungsvermögen des Staubbeutels: 2,5L

Nutzungsdauer des Staubbeutels: 60 Tage

Staubkapazität: 260ml

Tankinhalt: 290ml

Maximaler Lärm: 76 dB(A)

LDS Super-Sensing-Lidar: Ja

Intelligente APP-Steuerung: Ja

Anti-Absturzfunktion: Ja

Ladezeit: ca: 190min

Roboter: 2,8 kg

Basisstation: 2,6 kg

Nettogewicht: 5,4 kg

Zusammenfassung

Der ROIDMI EVE CC verfügt über ein kompaktes Gehäuse, das nicht viel Platz einnimmt. Gleichzeitig setzt der Hersteller auf eine starke Reinigungskraft, sodass es die Bedürfnisse kleiner Haushalte erfüllt werden.

Darüberhinaus verfügt ROIDMI EVE CC über eine automatischen Absaugstation und einer Gummiwalzenbürste, die das Verheddern von Haare erheblich reduziert. Die LDS-Lasernavigationsfunktion, Kartenerstellung App-Steuerung runden das positive Bild ab.

Der Saug- und Wischrobter ROIDMI EVE CC ist zur Markeinführung für 299,99 Euro bei OTTO erhältlich. Der Aktionspreis endet am 07. Oktober. 2023. Bei ernsthaftem Interesse können wir euch nur dringend empfehlen, zuzuschlagen, bevor das Angebot ausgelaufen und der Vorrat aufgebraucht ist. Solltet ihr das Gerät nicht selbst benötigen, so stellt es möglicherweise ein Geschenk für die Eltern etc. dar.

-> ROIDMI EVE CC jetzt mit 50 Prozent Rabatt sichern