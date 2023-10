Werbung

pCloud – „Europas sicherster Cloud-Speicher“ – nutzt den Tag der Deutschen Einheit, um an der Preisschraube zu drehen und lässt für kurze Zeit die Preise purzeln. So erhaltet ihr 53 Prozent Rabatt auf den 2TB Lifetime-Speicher. Bevorzugt ihr eher den 500GB- oder den 10TB Lifetime-Speicher? Diese beiden Speicherpläne wurden im Rahmen der Aktion bis zum 07.10.2023 ebenfalls drastisch reduziert.

pCloud: 2TB Lifetime-Speicher vorübergehend im Preis gesenkt

Passend zum Tag der Deutschen Einheit hat sich pCloud eine ganz besondere Aktion ausgedacht, die sich an alle Anwender richtet, die es leid sind, Monat für Monat für Cloud-Speicher zu bezahlen.

Nahezu alle bekannten Technologieunternehmen bieten mittlerweile Cloud-Produkte an. Dabei denken wir in erster Linie an Apple, Amazon, Microsoft und Google. Aber nicht nur die Technik-Giganten haben Cloud-Angebote, auch viele kleinere Unternehmen bieten euch einen entsprechenden Service an. Hier sind exemplarisch Dropbox oder Box zu nennen. Diese genannten Anbieter haben eins gemeinsam. Ihr zahlt Monat für Monat für den Cloud-Speicher. Dies ist beim Schweizer Anbieter pCloud nicht der Fall. Dieser offeriert Cloud-Lizenzen (Lifetime) statt Abonnements für Einzelpersonen und Familien. Ihr bezahlt nur einmal und könnt den Service anschließend ein Leben lang ohne versteckte Zusatzkosten nutzen.

Solltet ihr bisher einen Cloud-Service wegen des Abos gemieden haben oder sucht ihr einfach nach einem alternativen Anbieter, so werdet ihr bei pCloud fündig und könnt rund um den Tag der Deutschen Einheit kräftig sparen.

pCloud schreibt das Thema SICHERHEIT groß

pCloud legt einen großen Fokus auf die Themen Sicherheit und Verschlüsselung. Wir haben einen Überblick für euch, welche Maßnahmen das Unternehmen getroffen hat:

Schweizer Gesetzgebung: Als Schweizer Unternehmen unterliegt pCloud sehr strengen Standards, vor allem beim Thema Datenschutz.

Hohe Standortsicherheit: Die Serverräume von pCloud sind mit verschiedenen Frühwarnsystemen gegen Wasser, Rauch und Feuer ausgestattet. Darüber hinaus wurden gegen unerlaubtes Eindringen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Zertifizierte Sicherheitsstandards: Die ISO-zertifizierten Rechenzentren in Luxemburg und Texas wurden vor der Inbetriebnahme einer intensiven Risikobewertung unterzogen. Sie entsprechen den Kontrollstandards SSAE 18 SOC 2 Typ II & SSAE 16 SOC 2 Typ II.

Datenspiegelung: Um die Verfügbarkeit zu verbessern und einem Datenverlust vorzubeugen, sind Daten bei pCloud mehrfach an unterschiedlichen Orten gespiegelt.

TLS / SSL-Verschlüsselung: pCloud setzt auf eine sichere TLS / SSL-Verschlüsselung, während Informationen von eurem Gerät auf die pCloud-Server übertragen werden. Dies sorgt für eine zusätzliche Datensicherheit.

Clientseitige Verschlüsselung: Mit „pCloud Encryption“ sind eure sensiblen Dateien direkt auf eurem Endgerät mit einem zusätzlichen Passwort geschützt. Solltet ihr euer Smartphone, MacBook etc. verlieren oder sollte dieses gestohlen werden, bleiben eure Daten trotzdem verborgen. pCloud setzt dabei auf das sogenannte Zero-Knowledge-Prinzip, da niemand außer dem Nutzer selbst Zugriff auf die Dateien hat. Das kostenpflichtige Add-on „pCloud Encryption“ gibt es im Rahmen der aktuellen Aktion mit 50 Prozent Rabatt, so dass ihr nur 115 Euro statt 229 Euro bezahlt.

Neben der Datensicherheit kann sich der weitere Funktionsumfang ebenfalls sehen lassen. Zunächst einmal könnt ihr auf pCloud nicht nur über das ausführliche Web-Interface zugreifen, euch stehen auch Apps für iOS, Android, macOS (auch M1 nativ), Windows und Linux zur Verfügung. pCloud bietet euch sogar Browser Erweiterungen an.

Darüber hinaus bietet euch pCloud sämtliche Funktionen, die man von einem Cloud-Service erwarten kann. Hier sind typische Features, wie z.B. Link-Sharing mit Traffic-Messung, Backups von gesamten Computer-Festplatten oder bestehenden Clouds, eine intelligente Suche, Video- und Audio-Player, Video-Streaming und Foto-Viewer sowie ein Papierkorb inkl. Rewind-Funktion zur Datenwiederherstellung zu nennen.

pCloud ist übrigens kein Newcomer oder Nobody. Das Schweizer Unternehmen ist seit 2013 und somit seit 10 Jahren am Markt und hat 19 Millionen Nutzer weltweit. Das Unternehmen setzt auf ein junges, zukunftsorientiertes und dynamisches Team mit Fachkenntnissen sowie seiner eigenen Entwicklung und eigenem Serverbetrieb. Zudem wächst der Anbieter weiterhin stark.

Bis zu 53 Prozent auf pCloud Lifetime Speicher

Zum Tag der Deutschen Einheit bietet euch pCloud vergünstigte Cloud-Speicher sowie eine Vergünstigung auf pCloud Encryption an. Die Aktion ist nur wenige Tage bis zum 07.10.2023 erhältlich.