Vor wenigen Tagen hat Apple bestätigt, dass das Unternehmen in Kürze ein Bugfix-Update zur Verfügung stellen wird, um ein „Hitze“-Problem zu beseitigen, welches vereinzelte Anwender beim iPhone 15 Pro verzeichnen. Dieses dürfte in Kürze in Form von iOS 17.0.3 freigegeben werden. Die internen Tests laufen bereits auf Hochtouren.

Apple bereitet Update auf iOS 17.0.3 vor

Macrumors konnte in Erfahrung bringen, dass Apple bereits intensiv an iOS 17.0.3 arbeitet. Wann das Update allerdings veröffentlicht wird, ist unklar. Wir rechnen im Laufe dieser oder in der kommenden Woche mit der Freigabe.

Nachdem vereinzelte Berichte zu Hitze-Problemen beim iPhone 15 Pro auftauchten, meldete sich Apple zur Materie zu Wort. Auf der einen Seite hat der Hersteller aus Cupertino einen Bug in iOS 17 ausfindig machen können und auf der anderen Seite gab es im Zusammenspiel mit verschiedenen Drittanbieter-Apps (u.a. Instagram und Uber) ein paar Ungereimtheiten, welche in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Entwicklern gelöst werden. So wurden die Instagram- und Uber-App bereits in den letzten Tagen aktualisiert, um die Probleme zu beseitigen.

Apple gab gleichzeitig zu verstehen, dass es sich um ein Softwareproblem handelt und man nicht etwa die Leistung des A17 Pro durch das iOS 17.x.x Update beschränken wird.

Parallel dazu arbeitet Apple an iOS 17.1. Erst gestern Abend wurde die Beta 2 veröffentlicht.