Mit dem iPhone 15 Pro setzt Apple auf einen neuen Actionbutton, der den bisherigen Stummschalter ersetzt. Allerdings könnt ihr den Actionbutton nicht nur als Stummschalten benutzen, sondern individuell mit weiteren Aktionen belegen. Mit dem jüngsten Update der Kamera-App „Halide Mark II – Pro Camera“ machen die Entwickler auf spannende Art und Weise Gebrauch von der neuen Aktionstaste. Der Weg führt über einen eigens bereitgestellten Kurzbefehl.

Halide setzt auf Actionbutton

Ab sofort steht Halide in Version 2.13 im Apple App Store als Download bereit. Mit an Bord ist der Support für den Actionbutton und In-App-Trigger. Was hat es damit auf sich?

Um die neuen Funktionen über die Aktionstaste nutzen zu können, müsst ihr zunächst über iPhone -> Einstellungen -> Aktionstaste -> Kurzbefehl -> „Open Halide with In-App Trigger“ auswählen. Ist dies geschehen, so öffnet ihr über den Actionbutton nicht nur die Halide-App, vielmehr stehen euch in der App mit einem weiteren Klick auf den Button individuelle Funktionen zur Verfügung.

Innerhalb der Halide-App findet ihr in den Einstellungen ein neues Menü namens „Action Button“. Über dieses könnt ihr auswählen, welche Befehl ausgeführt werden soll, wenn ihr innerhalb der Halide-App den Action Button drückt. Zur Auswahl stehen zum Beispiel „Wechsel zwischen den Kameralinsen“, Wechsel zwischen automatische rund manueller Belichtung“, „Wechsel des Fokus-Modus“ und mehr.

Dort findet ihr auch noch einmal ein kleines Tutorial, wie ihr vorzugehen habt. Darüberhinaus hat das Update eine weitere Neuerung rund um den Action Button im Gepäck. Genau genommen, bieten die Entwickler euch den Kurzbefehl „Action Button Menu“ an. Ist dieser Kurzbefehl für den Action Button ausgewählt, so bekommt ihr beim Drücken der Aktionstaste ein kleines Auwahlmenü angezeigt und habt so den Schnellzugriff auf den Stummschalter, die Taschenlampen, Rotationssperre, Kamera-App, Halide-App und Einstellungen.