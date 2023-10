In den letzten Monaten haben wir die Home-Fitness-Produkte von Bowflex bereit des öfteren thematisiert. Nun gibt es gleich mehrere Gründe, noch einmal über den Tellerrand zu blicken und Bowflex in den Mittelpunkt zu stellen. Unter anderem erhaltet ihr bis zu 45 Prozent Rabatt, zum Beispiel für das neue Velocore 16, das erste frei schwingende Indoor-Bike in Europa mit Leaning-Technologie und digitaler Konnektivität.

Bowflex: Fitness-Produkte zum Prime Deals Day stark reduziert

Genau jetzt gibt es beim Amazon Prime Day (nur am 10. und 11. Oktober) eine tolle Gelegenheit, für die dunkle Jahreszeit vorzusorgen und das Homefitness-Studio zu erweitern oder neu einzurichten. BOWFLEX ist mit seinen – nicht nur bei Amazon – äußerst beliebten Hometraining-Gadgets dabei! Und zwar mit Rabatten von bis zu 45 Prozent.

Für alle Techies und App-Interessierten ist zusätzlich auch der Zugang zur geräteübergreifenden Fitnessplattform JRNY für 2 Monate kostenlos dabei (normalerweise mtl. 19,99 Euro / 154,99 Euro p.a.): trainergeführte Videos, mit „Explore the World“ schon über 200 virtuelle Trainingsstrecken, ein digitaler Fitness Coach durch die neue Funktion „Motion Tracking“ bis hin zu Yoga und Pilates sowie für die Cardiogeräte der Marken virtuelle Personal-Trainer auf KI-Basis – alles für eine Testphase von 2 Monaten kostenlos.

Neben verschiedenen Cardio-Geräten wurden auch insbesondere Krafttrainings-Geräte deutlich im Preis gesenkt. Hier findet ihr die Übersicht aller Deals.

Highlights

Bowflex VeloCore 16 Stabiles Indoor Bike mit Leaning-Funktion für ein realistisches Fahrgefühl sowie en intensives...

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 16" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft...

Bowflex Selecttech Kettlebell Die Bowflex SelectTech Kettlebell ersetzt bis zu 6 verschiedene Kettlebell und bietet individuelle...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Angebot Bowflex Unisex Adult Selecttech 552i Hantel, Schwarz/Rot,Einheitsgröße EU Das Hantelsystem der Marke Bowflex ersetzt bis zu 15 verschiedene Hanteln (pro Stück) und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Bowflex SelectTech 2080 Barbell und Curl Bar 9-36 kg verstellbar Das Bowflex SelectTech Langhantelset ersetzt bis zu 7 verschiedene Langhanteln und bietet...

Patentierter Einstellmechanismus. Einstellen des gewünschten Trainingsgewichts mittels Drehrad

Bowflex C7 Indoor Cycling Exercise Bike Stabiles Indoor Bike mit 100-fache, stufenlose Widerstandsverstellung des Magnetbremssystems....

Trainieren Sie mit JRNY auf dem 7" HD-Touchscreen (benötigt WiFi). Eine JRNY-Mitgliedschaft umfasst...