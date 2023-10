Ab sofort und zeitlich befristet, habt ihr die Möglichkeit, euch 3 Monate lang den Musik-Streaming-Dienst Deezer kostenlos zu sichern. Genau genommen, erhaltet ihr Deezer Family (bis zu 6 Nutzer) komplett gratis.

Deezer Family: 3 Monate gratis

Passend zur aktuellen Preiserhöhung von Spotify hat freenet ab sofort ein unschlagbares Deezer Angebot. Ihr erhaltet Deezer Family für 3 Monate kostenlos! Nach den 3 Monaten kostet das Produkt 14,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Wenn ihr den Musik-Streaming-Dienst direkt bei Deezer bucht, so erhaltet ihr nur 2 Gratismonate und zahlt anslchießend 16,99 Euro pro Monat. Freenet bietet bei dieser Aktion also mehr Gratismonate und anschließend einen günstigeren Monatspreis!

Deezer Family bei Freenet

monatlich kündbar

3 Monate gratis

bis zu 6 individuelle Konten

über 90 Millionen Songs

erstellt eure eigenen Wiedergabelisten

geräteübergreifend hören

bester Sound in HiFi-Qualität

In unseren Augen, handelt es sich um ein spannendes Angebot. Ihr erhaltet Deezer Family 3 Monate komplett kostenlos. Sollte euch das Angebot – aus welchen Gründen auch immer – nicht zusagen, so kündigt ihr nach den den drei Monaten, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es zu den 3-Gratis-Monaten von Deezer Family