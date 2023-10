Apple hat ein erstes Foto zum kommenden Weihnachtsspecial „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ veröffentlicht und gleichzeitig bekannt gegeben, ab wann die Show auf dem Apple Video-Streaming-Dienst bereitstehen wird. Bei Interesse, könnt ihr euch den 22. November rot im Kalender markieren.

Apple TV+ kündigt „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ an

Passend zum Weihnachtsfest hat Apple TV+ in den letzten Jahren verschiedene Specials veröffentlicht. Unter anderem stand dabei Mariah Carey im Mittelpunkt. Seit April dieses Jahres wissen wir, dass sich das diesjährige Christmas Special rund um Hannah Waddingham dreht. Fans der Apple Original-Serie „Ted Lasso“ werden die Schauspielerin sicherlich kennen.

Bei dem Musical-Event „Hannah Waddingham: Home for Christmas“ wird die Emmy-Gewinnerin die Feiertage einläuten. Sie begrüßt besondere Gäste zu einer musikalischen Extravaganz im London Coliseum. Das Special wird live vor Publikum aufgezeichnet, und Zuschauer auf der ganzen Welt können Waddingham dabei unterstützen, ihre Lieblingszeit des Jahres auf Apple TV+ zu feiern, während sie festliche Klassiker spielt, begleitet von einer spektakulären Big Band.

„Hannah Waddingham: Home for Christmas“ wird von Done + Dusted produziert (“Beauty & The Beast: A 30th Celebration,” John Legend’s “A Legendary Christmas with John and Chrissy,” “The Little Mermaid Live!“, Eröffnung und Abschlusszeremonien der Olympischen Spiele in London), das gleiche Team hinter Apples Hit „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“. Ausführende Produzenten sind Waddingham, Katy Mullan, Moira Ross, Raj Kapoor und Nick Todisco. Regie beim Weihnachtsspecial führt BAFTA-Gewinner Hamish Hamilton (Oscars, Grammys, Super Bowl-Halbzeitshow, Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London).