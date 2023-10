Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderung. So hat sich der Hersteller aus Cupertino in den letzten Jahren auch regelmäßig den Veterans Day 2023 in den USA ausgesucht, um eine neue Challenge zu starten. Dies wird auch im laufenden Jahr der Fall sein.

Neue Apple Watch Herausforderung zum Veteranentag

Eine neue Apple Watch Challenge steht bevor. Genau genommen, dreht es sich um den Veterans Day. Dieser wird am 11. November begangen und Apple Watch Besitzer sind aufgefordert, sich sportlich zu betätigen.

Um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen, reicht es aus, ein 11-minütiges Workouts am Veteranentag zu absolvieren. Dies kann wahlweise über die Workout-App an der Apple Watch oder über eine Drittanbieter-App, die ihre Daten in HealthKit schreibt, erledigt werden.

Ob die Herausforderung nur in den USA oder weltweit stattfindet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Diejenigen, die die Challenge meistern, erhalten eine virtuelle Medaille sowie Sticker, die sich in iMessage und FaceTime verwenden lassen.

Oftmals hat Apple in der Vergangenheit die Herausforderung zum Veteranentag mit passenden Inhalten im App Store, in der Apple TV App, in der Bücher-App und mehr begleitet.