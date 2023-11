„Resident Evil 4“ wird am 31.12.2023 erscheinen. Nutzer der neuesten iPhone Pro Modelle können sich auf eine grafisch beeindruckende und neu aufgelegte Version des Survival Horror Games freuen, während auch iPad-Nutzer mit einem M1-Chip in den Genuss des Abenteuers kommen. Fans der Serie können die App bereits im App Store vorbestellen.

Capcom setzt neue Maßstäbe im mobilen Gaming und macht „Resident Evil 4“ zu einem Vorreiter in Sachen Performance und Grafikqualität auf Smartphones und Tablets. Durch die Vorstellung von „Resident Evil Village“ wurde bereits deutlich, dass die neuen Mobilprozessoren von Apple auch anspruchsvolle Spiele flüssig darstellen können. Die Fortsetzung dieses Trends mit „Resident Evil 4“ dürfte daher keine Überraschung sein. Allerdings wird vorausgesetzt, dass man ein iPhone mit dem neuesten A17 Pro Mobilprozessor oder ein iPad mit mindestens einem M1-Chip besitzt.

Die Spielerfahrung verspricht mit einer modernisierten Storyline und aktualisiertem Gameplay sowohl für Fans des Originals als auch für neue Spieler attraktiv zu sein. Wie bei „Resident Evil Village“ werden wir auch bei „Resident Evil 4“einen begrenzten Teil des Basisspiels kostenlos spielen können. Als In-App-Kauf kostet das Spiel dann 69,99 Euro, wobei wir hoffen, dass es zum Start wieder ein Angebot geben wird, wie es bereits bei „Resident Evil Village“ der Fall war.

In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es:

„Das Überleben ist erst der Anfang.

Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegendes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.

Mit an Bord sind ein modernisiertes Gameplay, eine neu entwickelte Storyline und lebhaft detaillierte Grafik. Resident Evil 4 markiert die Wiedergeburt eines echten Schwergewichts der Industrie.

Erlebe den Albtraum, der das Genre des Survival-Horrors revolutionierte, noch einmal aufs Neue.“