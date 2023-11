Erst wenige Tage ist es her, dass der Apple Original-film „Fingernails“ sowie die Apple Original-Seite „The Buccaneers“ auf Apple TV+ gestartet sind. Nun schicken die Verantwortlichen jeweils einen Clip auf YouTube ins Rennen, um für die Eigenproduktionen zu werben. Insbesondere das Video zu „Fingernails“ ist ziemlich speziell.

Fingernails – An Hour of Rain Sounds from the Love Institute

„Fingernails“ basiert auf einer Zukunft, in der ein Test misst, ob Paare wirklich ineinander verliebt sind, was zur Gründung von Instituten führt, die helfen sollen, erfolgreiche Beziehungen zu fördern. Eine skeptische Frau will wissen, was hinter dem Konzept steht und beginnt in einem solchen Institut zu arbeiten. Dabei assistiert sie einem mysteriösen und engagierten Ausbilder. Jessie Buckley („The Lost Daughter“) wird die Hauptrolle neben Riz Ahmed („The Sound of Metal“) spielen.

In dem Clip „Fingernails – An Hour of Rain Sounds from the Love Institute“ seht ihr verschiedene Szenen aus dem Film, gleichzeitig hört ihr eine Stunde lang Regen. In der Videobeschreibung heißt es

Eine Stunde lang das Geräusch, das die Menschen am romantischsten macht – strömender Regen. Hören Sie einfach zu und halten Sie durch. Diese Liebesübung wird Ihnen vom Love Institute präsentiert.

Der Clip erinnert ein wenig an „Severance – Theme Song: 8 Hour Work Day Innie Mix“. Bei diesem Clip läuft 8 Stunden lang die Musik von Severance.

The Buccaneers – Nothing New (Taylor’s Version) [From the Vault] [feat. Phoebe Bridgers]

In 3 Minuten und 31 Sekunden und dem Clip „The Buccaneers – Nothing New (Taylor’s Version) [From the Vault] [feat. Phoebe Bridgers] „ wirbt Apple für die neue Serie „The Buccaneers“. Diese wird wie folgt beschrieben

Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger amerikanischer Mädchen stürmt in die eng geschnürte Londoner Saison der 1870er Jahre und löst einen angloamerikanischen Kulturkampf aus, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertelanger Traditionen durchdrungen wird. Die Freibeuter werden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihr Herz ist auf viel mehr gerichtet, und „Ja, das tue ich“ ist erst der Anfang…