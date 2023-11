Apple rührt auf YouTube weiter die Werbetrommel für seine Video-Streaming-Plattform Apple TV. Ab sofort stehen die deutschen Trailer zu „For All Mankind – Staffel 4“ und „The Family Plan“ zur Ansicht bereit.

„For All Mankind – Staffel 4“ und „The Family Plan“: deutsche Trailer sind da

Während wir uns auf „The Family Plan“ noch bis Mitte Dezember gedulden müssen, ist „For All Mankind – Staffel 4“ am vergangenen Freitag angelaufen. Die erste Folge steht bereit und bis zum 12. Januar 2024 folgen immer freitags neue Episoden.

Happy Valley ist in den acht Jahren seit der dritten Staffel rasant ins neue Jahrtausend vorgedrungen und hat seine Präsenz auf dem Mars rasch ausgebaut, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Im Jahr 2003 liegt der Schwerpunkt des Raumfahrtprogramms nun auf dem Einfangen und Abbau äußerst wertvoller, mineralreicher Asteroiden, die die Zukunft der Erde und des Mars verändern könnten. Doch die schwelenden Spannungen zwischen den Bewohnern des inzwischen weitläufigen internationalen Stützpunkts drohen, alles, worauf sie hinarbeiten, zunichte zu machen.

Uns haben die ersten drei Staffeln zu „For All Mankind“ (stehen übrigens alle auf Apple TV+ auf Abruf bereit) gut gefallen, so dass wir zu gegebener Zeit auch in die vierte Staffel eintauchen werden. Ab sofort steht der deutsche Trailer zur Fortsetzung auf YouTube bereit.

Bei „The Family Plan“ handelt es sich um einen Apple Original-Film mit Mark Wahlberg, der am 15. Dezember seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird.

Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, dessen Aufgabe es war, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu beseitigen. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine verängstigte Teenager-Tochter, seinen jugendlichen Pro-Gamer-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Dan ist entschlossen, seine Familie zu beschützen – und ihnen gleichzeitig den Urlaub seines Lebens zu gönnen – und muss seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.

Zur Einstimmung steht nun der deutsche Trailer zu „The Family Plan“ bereit.