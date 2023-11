In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple bereits an einem Mixed-Reality-Headset der zweiten Generation arbeitet. Während bisher nur wenige Informationen über das neue Headset bekannt sind, hat MacRumors nun einige interessante Details über Apples zukünftige AR/VR-Hardware in Erfahrung gebracht.

Design und Funktionen von Project Alaska

Laut den vorliegenden Informationen ist die zweite Generation des Apple Vision Pro Headsets, das intern den Codenamen Project Alaska trägt und auch als N109 bezeichnet wird, stark an das Design der ersten Generation des Geräts angelehnt. Demnach soll die geschwungene Ästhetik und die Anordnung der Tasten unverändert bleiben.

Veränderungen soll es hingegen im Bereich der Lautsprecher und des Kopfbandes geben. Erste Entwürfe zeigen eine Abkehr von den abgerundeten Lautsprecherdesign des ersten Modells. Das neue Headset hat flache, einheitliche Bügel, die auf die Integration von externem Audiozubehör hindeuten. Auch bei den Belüftungsöffnungen wurde mit dem Design experimentiert, wobei eine Version dem Original ähnelt und eine andere mit kleinen Löchern ausgestattet ist.

Das Kopfband wurde vereinfacht und ähnelt nun den Riemen von Laptoptaschen. Diese Änderung unterstützt die Gerüchte über einen niedrigeren Preis für das neue Headset, da diese Riemen einfacher und billiger in der Massenproduktion hergestellt werden können.

Project Alaska wird weiterhin mit einer beeindruckenden Hardware ausgestattet sein, die größtenteils dem Modell der ersten Generation entspricht. Dazu gehören unter anderem:

2 Mikro-OLED-Displays

1 TrueDepth-Kamera

4 Computer-Vision-Kameras (CV)

2 RGB-Kameras

2 Low-Light-Infrarotscheinwerfer

Halbautomatische Einstellung des Augenabstandes (IPD)

Kompass, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Beschleunigungsmesser, Gyroskop

In puncto Konnektivität unterstützt das Headset Wi-Fi, Bluetooth 5 und ULLA (Ultra Low Latency Audio), um ein nahtloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Zeitplan und Erwartungen für die Veröffentlichung

Die aktuellen Informationen lassen vermuten, dass Project Alaska im Jahr 2025 für Produktvalidierungstests vorgesehen ist, mit einer möglichen Veröffentlichung zwischen Ende 2025 und Anfang 2026. Obwohl diese Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen, ist es wichtig daran zu denken, dass sich diese Details noch ändern können, wenn das Produkt der Massenproduktion näher kommt.

Ohnehin steht zunächst der Release der ersten Generation von Vision Pro an, der in den USA Anfang 2024 erfolgen soll. Der Verkauf in weiteren Ländern wird voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.