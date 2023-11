visionOS Beta 6 steht ab sofort als Download bereit. Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple nicht nur die Beta 3 zu iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 und tvOS 17.2 veröffentlicht, sondern auch eine neue Beta für visionOS zur Verfügung gestellt. Nachdem die Beta 5 im Oktober freigegeben wurde, steht ab sofort die visionOS Beta 6 bereit.

Apple hat die visionOS Beta 6 zur Verfügung gestellt. Da aktuell nur sehr wenige Anwender Zugriff auf Apple Vision Pro und somit auf die tatsächliche Hardware haben, um Apps zu entwickeln, nutzen die meisten Entwickler die visionOS Beta in Kombination mit Xcode.

Apple betreibt Apple Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur, Tokio und in weiteren Städten, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps auf Apple Vision Pro Hardware zu testen und Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten.

New video tutorial showing Persona Enrollment for Apple Vision Pro added in visionOS beta 6!

The enrollment uses the EyeSight display to guide the user. pic.twitter.com/cGfsdTuIaY

— M1 (@M1Astra) November 14, 2023