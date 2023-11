pCloud – „Europas sicherster Cloud-Speicher“ – nutzt den diesjährigen Black Friday, um die Preise purzeln zu lassen und das „pCloud Limited Edition 3in1 Bundle“ aufzulegen. Ihr erhaltet nicht nur 5TB Lifetime-Speicher, Encryption Lifetime und pCloud Pass Lifetime, sondern spart im Bundlepreis auch noch satte 85 Prozent. Darüber hinaus reduziert pCloud zum Black Friday auch seine „klassischen“ Lifetime-Speicher (500GB, 2TB und 10TB) um bis zu 85 Prozent.

In der Vergangenheit haben wir euch immer mal wieder auf die spannenden Aktionen des Schweizer Cloud-Speicher-Anbieters pCloud aufmerksam gemacht. Zum Black Friday hat sich das Unternehmen dieses Mal etwas ganz besonderes ausgedacht. So kombiniert pCloud seine attraktiven Produkte zu einem 3in1 Bundle und reduziert diese um 85 Prozent.

Erfreulicherweise geht pCloud einen anderen Weg als viele andere Unternehmen. Mittlerweile bieten fast alle namhaften und weniger namhaften Technologie-Konzerne Cloud-Produkte an. Hier sind in erster Linie Microsoft, Google, Apple, aber auch Dropbox und Box zu nennen. Einen Haken gibt es in unseren Augen allerdings bei diesen Anbietern. Ihr zahlt Monat für Monat für euren Cloud-Speicher. Genau das Gegenteil ist beim Schweizer Anbieter pCloud der Fall. Dieser offeriert Cloud-Lizenzen (Lifetime) statt Abonnements für Einzelpersonen und Familien. Ihr bezahlt nur einmal und könnt den Service anschließend ein Leben lang ohne versteckte Zusatzkosten nutzen.

Genau dies trifft auch auf das für kurze Zeit erhältliche „pCloud Limited Edition 3in1 Bundle“ zu, und zwar sowohl für den Speicher, den Passwortmanager pCloud Pass als auch für pCloud Encryption (Verschlüsselung).

Solltet ihr eine echte Alternative zu monatlichen Abo-Gebühren suchen, so seid ihr bei pCloud in jedem Fall an der richtigen Adresse

Das steckt hinter pCloud

Bei pCloud handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen, welches seit 2013 und somit seit 10 Jahren am Markt agiert und bereits auf 19 Millionen Nutzer weltweit blickt. Das Unternehmen setzt auf ein junges, zukunftsorientiertes und dynamisches Team mit Fachkenntnissen sowie seiner eigenen Entwicklung und eigenem Serverbetrieb. Die Rechenzentren befinden sich in Texas und Luxemburg und sind ISO-zertifiziert. pCloud ist zudem weiterhin stark am wachsen.

Selbstverständlich stehen bei pCloud die Themen Sicherheit und Verschlüsselung stark im Fokus. Zunächst einmal unterliegt pCloud als Schweizer Unternehmen der Schweizer Gesetzgebung und somit strengen Standards, vor allem beim Thema Datenschutz. Die Serverräume von pCloud sind mit verschiedenen Frühwarnsystemen gegen Wasser, Rauch und Feuer ausgestattet. Darüber hinaus wurden gegen unerlaubtes Eindringen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Um Datenverlust vorzubeugen und die Verfügbarkeit zu verbessern, sind Daten bei pCloud mehrfach an unterschiedlichen Orten gespiegelt. Weiter setzt der Cloud-Anbieter auf eine sichere TLS / SSL-Verschlüsselung, während Informationen von eurem Gerät auf die pCloud-Server übertragen werden. Dies sorgt für eine zusätzliche Datensicherheit.

Neben der Datensicherheit kann pCloud allerdings auch in weiteren Bereichen Pluspunkte sammeln. So steht euch nicht nur ein ein ausführliches Web-Interface zur Verfügung, pCloud bietet euch auch Apps für iOS, Android, macOS (auch nativ für Apple Silicon), Linux sowie Windows und sogar Browser-Erweiterungen an. Typische Cloud-Funktionen, wie z.B. Link-Sharing inkl. Traffic-Messung, intelligente Suchen oder Backups von gesamten Computer-Festplatten, Papierkorb- und Rewind-Funktion für ausgiebige Datenwiederherstellung, Video- und Audio-Player, Video-Streaming und Foto-Viewer gehören selbstverständlich auch zum Funktionsumfang.

Übersicht

5TB Lifetime-Speicher: Ihr erhaltet 5TB Lifetime-Speicher. Ihr bezahlt nur einmal und könnt den Cloud-Speicher anschließend ein Leben lang ohne versteckte Zusatzkosten nutzen.

pCloud Pass (Lifetime): Bei pCloud Pass handelt es sich um einen Passwortmanager, mit dem ihr unbegrenzt Passwörter, Kreditkartendetails oder verschlüsselte Notizen speichern könnt. Automatisches Ausfüllen, Generieren einzigartiger Passwörter, sicheres Teilen von Passwörtern, Kategorisieren mithilfe von Tags, biometrische Entsperrung mithilfe von FaceID oder Fingerabdruck und vieles mehr gehören ebenfalls zum Funktionsumfang.

pCloud Encryption (Lifetime): Mit pCloud Encryption sind eure sensiblen Dateien direkt auf eurem Endgerät mit einem zusätzlichen Passwort geschützt. Solltet ihr euer Smartphone, MacBook etc. verlieren oder sollte dieses gestohlen werden, bleiben eure Daten weiterhin verborgen. Der Anbieter setzt dabei auf das sogenannte Zero-Knowledge-Prinzip. Das bedeutet, dass niemand außer dem Nutzer selbst Zugriff auf die Dateien hat.

Black Friday Aktion

Zeitlich befristet und nur wenige Tage bis zum 26.11.2023 könnt ihr euch das „pCloud Limited Edition 3in1 Bundle“ zum Preis von nur 599 Euro (statt 4000 Euro) sichern. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 85 Prozent.

Darüber hinaus sind auch die einzelnen pCloud-Lifetime-Speicherpläne zeitlich befristet im Preis reduziert. Der 500GB Lifetime-Speicher kostet nur 139 Euro statt 570 Euro (-76 Prozent), der 2TB Lifetime-Speicher kostet nur 279 Euro statt 1140 Euro (-76 Prozent) und der 10TB Lifetime-Speicher kostet nur 890 Euro statt 6000 Euro (-85 Prozent).

