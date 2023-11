Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die vierte Beta zu iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS 14.2 und Co. veröffentlicht. Damit geht das kommende X.2 Update auf die Zielgeraden, so dass die finale Version nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Wir rechnen mit der finalen Freigabe Mitte Dezember. Wie bei jeder neuen Beta stellt sich die Frage, welche Veränderungen Apple vorgenommen hat.

Die Beta 4 zu iOS 17.2 und Co. steht seit kurzem für eingetragene Entwickler auf den Apple Servern bereit und mittlerweile liegen uns die ersten Neuerungen vor, die das kommende Update mit sich bringt.

Mit der Beta 4 zu iOS 17.2 führt Apple die Möglichkeit ein, dass ihr den Standard-Benachrichtigungston ändern könnt. Aus welchen Gründen auch immer war dies bis dato nicht möglich. Mit iOS 17.0 hatte Apple einen neuen Standard-Ton eingeführt, der bei Nutzern auf Kritik stieß. Umso erfreulicher, dass sich Apple der Kritik angenommen hat. Die neue Option nennt sich in der Beta 4 noch „Default Alerts“ dürfte mit der finalen Version jedoch noch eine deutsche Übersetzung erhalten. Ihr findet die Option unter Einstellungen -> Töne & Haptik. Ihr wählt zwischen verschiedenen klassischen und neuen Tönen.

iOS 17.2 beta 4 allows you to change the default notification sound and haptic pic.twitter.com/f7Vxny3Jcc

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) November 28, 2023