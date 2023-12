Waipu.tv startet in den Dezember mit einem unschlagbaren Angebot. Ihr könnt den waipu.tv 4K Stick inkl. 12 Monate Waipu Perfekt Plus für nur 59,99 Euro erwerben. Zusätzlich erhaltet ihr 12 Monate Paramount+ geschenkt.

Waipu.tv inkl. Paramount+ nur 59,99 Euro für 1 Jahr

Zum Jahresende lässt es Waipu.tv noch einmal so richtig krachen. Ab sofort könnt ihr den Waipu.tv 4K Stick mit dem Perfect Plus Jahrespaket und zusätzlich 12 Monate Paramount+ zum Preis von einmalig nur 59,99 Euro erwerben. Das Bundle beinhaltet somit nicht nur den 4K Stick sowie das Waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket, sondern auch Zugang zum Streaming-Dienst Paramount+.

Zusammen mit dem 4K Stick und Perfect Plus bietet waipu.tv mit 256 TV-Sender und mehr als 30.000 Filme und Serien auf Abruf die ultimative Kombi. Für die perfekte Unterhaltung haben Sie mit dem waipu.tv 4K Stick Zugriff auf viele weitere Streaming-Dienste und tausende Apps im Google Play Store. Mit Paramount+ erhaltet ihr den Zugriff auf viele Originals und exklusive Serien. Ihr holt euch Hollywood nach Hause.

Normalerweise erhaltet ihr Waipu.tv Perfect Plus zum monatlichen Preis von 12,99 Euro. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro. Ihr zahlt für 12 Monate allerdings einmalig nur 59,99 Euro und spart somit 250 Euro. Seit schnell, denn das waipu.tv 4K Paket mit Perfect Plus Jahrespaket und die zusätzlichen 12 Monate Paramount+ sind auf 9.999 Stück begrenzt.

-> Hier geht es direkt zur Waipu.tv Aktion

