Langsam aber sicher bewegen wir uns auf den mit Spannung erwarteten Release von Apples ersten Mixed-Reality-Headset zu. Doch wann genau können wir mit Apples Vision Pro rechnen? Von offizieller Seite heißt es, dass es ab „Anfang 2024“ losgeht. Industrie-Experten gehen derweil davon aus, dass Apple im Februar oder März den Startschuss geben wird. Noch inoffizieller wird es, wenn wir den chinesischen Nachrichtendienst Wall Street News zurate ziehen – denn hier heißt es, dass die ersten Kunden bereits ab der letzten Januarwoche in Apples erweiterte Realität abtauchen können, was jedoch recht unwahrscheinlich klingt.

Wann kommt Apple Vision Pro?

Apple hat seine Pläne, das Vision Pro Headset Anfang 2024 auf den Markt zu bringen, bereits des Öfteren geäußert, ein konkretes Datum wurde jedoch bisher nicht verkündet. Nun behauptet Wall Street News, exklusive Informationen erhalten zu haben, die darauf hindeuten, dass Vision Pro am Samstag, den 27. Januar, in den USA auf den Markt kommen wird. Die Information ist jedoch nicht verifiziert und sollte mit Vorsicht genossen werden, da die Quelle nicht für ihre Treffsicherheit bei Apple-Gerüchten bekannt ist.

Dem Bericht zufolge ist die Markteinführung explizit für „Samstag, den 27. Januar“, in den Vereinigten Staaten geplant. Ein Samstag ist jedoch ungewöhnlich für eine Produkteinführung von Apple, da das Unternehmen traditionell Werktage für solche Veranstaltungen bevorzugt, um sich an den Geschäftszeiten zu orientieren und so eine maximale Medienpräsenz und Börsenwirkung zu erzielen. Obwohl der Bericht besagt, dass die Markteinführung auf einen Samstag in den USA fällt, besteht die Möglichkeit, dass sich die Webseite tatsächlich auf den 27. Januar in China bezieht, der aufgrund der Zeitverschiebung in den USA auf Freitag, den 26. Januar fällt – ein viel wahrscheinlicheres Datum für die Markteinführung der Vision Pro.

Unabhängig des Wochentags scheint das Datum ohnehin recht zeitnah zu sein. Vielleicht etwas zu zeitnah, wenn man bedenkt, dass Apple zuvor noch ein wenig Schwung aufbauen will. So rechnen wir damit, dass das Unternehmen noch ein Medien-Event vor der Veröffentlichung des Headsets abhalten wird. Das wird Apple eine weitere Gelegenheit geben, das Gerät nochmals den Kunden zu präsentieren und einige Apps sowie Funktionen vorzustellen, die bei der WWDC im Juni noch nicht fertiggestellt waren.

Wie Bloombergs Mark Gurman zuvor erklärte, hatte Apple tatsächlich ursprünglich eine Markteinführung im Januar angestrebt. Gurmans letzte Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Veröffentlichung eher im Februar erfolgen wird.

Apples Strategie für die Markteinführung des Headsets konzentriert sich auf eine kontrollierte Markteinführung. Das Gerät wird zunächst nur in den USA erhältlich sein, die internationale Verfügbarkeit folgt später im Jahr. Dabei plant das Unternehmen das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Nach dem Start in den USA sollen im Laufe des Jahres weitere Länder folgen. Großbritannien und Kanada sind wahrscheinlich die ersten Kandidaten für die Expansion, gefolgt von weiteren Ländern, darunter auch Deutschland.

