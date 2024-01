Die Tage bis zum Verkaufsstart von Apple Vision Pro sind gezählt. Hinter den Kulissen laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren, damit der Vorverkaufsstart am 19. Januar 2024 glatt über die Bühne gehen kann. Unter anderem wird Apple die Apple-Store-App aktualisieren, damit diese das Gesicht des Nutzers zur Größenermittlung scannen kann.

Apple Vision Pro: Apple-Store-App scannt Gesicht zur Größenermittlung

Lange Zeit hieß es in der Gerüchteküche, dass Kunden Vision Pro nur in den Apple Stores vor Ort kaufen können. Mit der offiziellen Mitteilung zum Vorverkaufsstart hat Apple allerdings bestätigt, dass Bestellungen auch über den us-amerikanischen Apple Online Store platziert werden kann. Die Apple-Store-App dürfte dabei als ideales Hilfsmittel fungieren.

Die Kollegen von Macrumors sind im Code der Apple-Store-App auf Passagen gestoßen, die daraufhin deuten, dass diese das Gesicht zur Größenermittlung abspannen kann, damit die richtigen Komponentengrößen geliefert werden. So heißt es in der Apple-Store-App

„Sie können Ihr Gesicht scannen, um Ihre Größe für Apple Vision Pro zu bestimmen“.

In den letzten Monaten hatte Apple bereits auf eine „Head Measure and Fit-App“ gesetzt, um Entwicklern beim Testen des Vision Pro zu helfen, die richtige Größe zu ermitteln. Nun scheint der Hersteller aus Cupertino eine ähnliche Funktion in die Apple-Store-App zu implementieren. Lichtsiegel und Kopfhörer gibt es in unterschiedlichen Größen. So müssen Kunden nicht zwingend einen Apple Store zur Bestellung von Vision Pro aufsuchen. Vielmehr wird ein Gesichtsscan Teil des Online-Bestellvorgangs für den Vision Pro sein.

Im Lieferumfang von Apple Vision Pro befinden sich das Solo Knit Band, das Dual Loop Band, ein Lichtsiegel, zwei Lichtsiegel-Kissen, eine Apple Vision Pro Abdeckung für die Vorderseite des Geräts, ein Poliertuch, ein externer Akku, ein USB-C-Ladekabel und ein USB-C-Netzteil. Vorbestellungen für Vision Pro nimmt Apple ab dem 19. Januar 2024 entgegen, der tatsächliche Verkaufsstart in den USA findet am 02. Februar 2024 statt. Zum internationalen Verkaufsstart hat sich Apple bislang nicht geäußert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren