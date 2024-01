Apple Music und USHER haben vor wenigen Augenblicken den offiziellen Trailer zur Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show veröffentlicht. Dieser stimmt nicht nur auf das bevorstehenden sportliche Großereignis, sondern auch auf die mit Spannung erwartete Halftime Show ein.

Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Trailer

Seit vergangenen Jahr ist Apple Music Sponsor der Super Bowl Halftime Show. Nachdem im vergangenen Jahr Rihanna im Rahmen des Events Auftrag, gaben Apple Music und die NFL im September letzten Jahres bekannt, dass USHER im Mittelpunkt der Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show stehen wird.

Der Trailer, der unglaubliche Footage aus drei Jahrzehnten zusammenfügt, zeigt zahlreiche Fans, verschiedene berühmte Gesichter wie Lebron James, J Balvin, Jung Kook und natürlich USHER, beim Performen einer seiner größten Hits.

Der Super Bowl LVIII findet am 11. Februar 2024 (bzw. hieruulande in der Nacht auf den 12. Februar 2024) statt. Um sich auf die kommende Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show vorzubereiten, können Fans USHERs mit Spannung erwartetes neuntes Studioalbum COMING HOME, das am 9. Februar auf Apple Music erscheint, hier vorab erkunden. Die ersten drei Singles „Good Good“, „Risk it All“ und „Standing next to you“ stehen bereits zur Verfügung.

USHERS Weg zur Halftime Show findet ihr hier auf Apple Music.

