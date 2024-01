Nachdem Apples Vision Pro Headset endlich in den USA zur Vorbestellung verfügbar ist, hat das Unternehmen auch weitere technische Daten zum Mixed-Reality-Headset enthüllt. Eine Spezifikation scheint jedoch von Apple zunächst fehlerhaft veröffentlicht worden zu sein, da die Webseite mit den technischen Daten nun geändert wurde.

Änderung in den technischen Spezifikationen

Apple bietet für sein Vision Pro Headset eine Funktion, dank der der Bildschirminhalt per AirPlay auf ein kompatibles Gerät gestreamt werden kann. Das 3D-Bild wird hierbei beispielsweise auf dem Fernseher in 2D angezeigt, sodass Personen, die kein Headset tragen, das sehen können, was der Nutzer gerade mit dem Headset sieht. Dies verstärkt den sozialen Aspekt des Geräts erheblich.

Zunächst hieß es, dass das Bild in 1080p auf die AirPlay-Geräte gestreamt wird. Anscheinend ist Apple bei der Angabe ein Fehler bezüglich der gebotenen Auflösung unterlaufen, da die Information nachträglich korrigiert wurde. So gibt Apple jetzt in den technischen Daten zum Headset an, dass die Übertragung auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Co. in 720p erfolgt.

Warum die Änderung? Es ist möglich, dass Apple zuvor geplant hatte, die Bildschirmspiegelung in 1080p zu unterstützen, aber die Leistung nicht den Erwartungen entsprach. Obwohl diese Anpassung vermutlich keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat, besteht die Möglichkeit, dass Apple zukünftig durch ein Update eine Verbesserung vornehmen wird.

Während das Display der Vision Pro auf ein AirPlay Gerät gespiegelt werden kann, kann das Headset auch als Display für einen Mac dienen. Hier auch mit einer deutlich höheren Auflösung. Mit der Funktion Mac Virtual Display verbindet AirPlay 2 das Vision Pro Headset drahtlos mit einem Mac, wobei eine virtuelle Darstellung des Mac-Displays überall im Raum platziert werden kann. Auf diese Weise dient Vision Pro laut Apple im Wesentlichen als riesiges, tragbares 4K-Display.

