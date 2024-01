Viel mehr Apple geht nicht. o2 bietet ab sofort wieder das besonders stark gefragt Apple Bundle – bestehend aus iPhone 15 Pro, Apple Watch Ultra 2 und o2 Mobile M Boost mit 50GB+ – an. Zum o2 Top-Deal gehört auch, dass die einmalige Anzahlung für das Bundle gerade einmal 1 Euro beträgt. Ein einmaliger Anschlusspreis entfällt.

o2 Top-Deal: iPhone 15 Pro + Apple Watch Ultra 2 im Bundle endlich wieder verfügbar

Bereits in der Vorweihnachtszeit hatte o2 das Apple Bundle (iPhone 15 Pro + Apple Watch Ultra 2 + o2 Mobile M Boost mit 50GB+) aufgelegt. Allerdings war das Bundle so beliebt, dass dieses innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Nun haben wir die erfreuliche Nachricht, dass o2 seine Lagerbestände wieder auffüllen könnte und den Top-Deal ab sofort und zeitlich befristet wieder anbietet. Allerdings solltet ihr mit eurer Bestellung nicht zu lange warten. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Seit der Vorstellung der neuen iPhone 15 Modelle ist das iPhone 15 Pro bzw. das iPhone 15 Pro Max (hier unser Test) unser täglicher Begleiter. Zu viele Worte müssen wir sicherlich nicht zu den aktuellen Pro-Modellen verlieren. Apple setzt bei iPhone 15 Pro unter anderem auf ein 6,1 Zoll Super XDR-Dispaly, A17 Pro Chip, ein Kamerasystem mit 48MP Hauptkamera, Always-On-Display, Dynamic Island, LiDAR Scanner, 4K-Videoaufnahmen, 5G und mehr.

Zum besten Apple Smartphone passt in jedem Fall die beste Apple Smartwatch und so kombiniert Apple das iPhone 15 Pro mit der Apple Watch Ultra 2. Die Apple Watch Ultra 2 bietet euch eine Vielzahl an Funktionen für Ausdauer, Erkundung und Abenteuer bietet. Apple setzt unter anderem auf ein 49 mm Gehäuse aus Titan und einem flachen Saphirkristall, einen anpassbarer Action Button eine lange Akkulaufzeit und natürlich viele weitere Apple Watch Funktionen wie z.B. die EKG-App, Blutsauerstoff-App, Temperaturerkennung, Schutz gegen Wasser und Schweiß, Notruf SOS, Sturzerkennung, Unfallerkennung und mehr.

o2 Mobile Boost

Apple bietet die Kombination von iPhone 15 Pro und Apple Watch Ultra 2 mit dem Tarif o2 Mobile M Boost an. Dieser Tarif bietet euch euch 50GB Datenvolumen (LTE & 5G), o2 Grow-Vorteil (jedes Jahr 5GB mtl. mehr), Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming. Zudem ist die Connect-Option inklusive mit der ihr bis zu 10 kostenlose SIM-Karten erhaltet.

Bei einer Laufzeit von 36 Monaten fallen für das iPhone 15 Pro, die Apple Watch Ultra 2 sowie den o2 Mobile M Boost nur 72,99 Euro an (sogar 2 Euro monatlicher weniger als beim Dezember-Angebot). Die Anzahlung beträgt gerade einmal 1 Euro, der Anschlusspreis entfällt. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass o2 für den Versand 4,99 Euro berechnet

Kurzum: Ihr erhaltet das beste Apple Smartphone, die beste Apple Smartwatch und einen leistungsstarken o2 Tarif zu einem ziemlich attraktiven Preis. Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit bzw. solange der Vorrat reicht, gültig.

-> Hier geht es zum Bundle: iPhone 15 Pro + Apple Watch Ultra 2 + o2 Mobile M Boost

