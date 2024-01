Wenige Tage bevor Apple Vision Pro in den USA ihren Verkaufsstart feiert, hat Apple für seinen räumlichen Computer einen weiteren Werbespot namens „Hello“ veröffentlicht.

Apple Vision Pro: „Hello“-Werbespot ist da

Apple hat einen „Hello“-Werbespot für Apple Vision Pro auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Mit diesem Clip demonstriert Apple verschiedene Szenarien wie Apple Vision Pro getragen und das visionOS Betriebssystem genutzt werden kann.

In der Videobeschreibung heißt es

Apple Vision Pro ist da. Jetzt fügen sich digitale Inhalte nahtlos in Ihren physischen Raum ein. Sie können die Dinge, die Sie lieben, auf eine noch nie dagewesene Weise tun.

In dem Video ist der Song “Dreamer” von Roger Hodgson zu hören. In den USA lief der Werbespot am gestrigen Tag zusätzlich während der Play-Off-Spiele in der NFL. Einen ähnlichen Clip zeigte Apple bereits zur WWDC 2023 im Juni letzten Jahres, als Apple Vision Pro der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde.

Bei dem Clip „Hello“ ist es übrigens der zweite Werbespot für Vision Pro im Laufe dieses Monats. Vor rund drei Wochen schickte Apple „Get Ready“ ins Rennen.

