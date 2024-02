The Dynasty: New England Patriots“ und „Soopy Presents: Welcome Home, Franklin“ (deutscher Titel: „Snoopy präsentiert: Willkommen zu Hause, Franklin „stehen ab sofort auf Apple TV+ bereit.

Apple TV+: „The Dynasty: New England Patriots“ ist da

Für gewöhnlich schickt Apple TV+ mittwochs und freitags neue Inhalten ins Rennen. Nachdem wir euch bereits am Mittwoch auf „The New Look“ aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit „The Dynasty: New England Patriots“ weiter. Der Super Bowl liegt hinter uns und Apple TV+ nimmt den Schwung und das aktuelle Footballfieber mit und schickt heute „The Dynasty: New England Patriots“ ins Rennen.

Die Dokumentation bietet einen umfassenden Einblick in eine erfolgreiche 20-jährige Ära der New England Patriots, die für das Team sechs Super Bowl-Siege hervorbrachte, aber auch von internen Streitigkeiten geprägt wurde. „The Dynasty: New England Patriots“ bietet einen unvergleichlichen Einblick. Interviews mit Spielern, Trainern, Führungskräften, Liga-Funktionären und Sportjournalisten bieten einen facettenreichen Blick auf die Dynamik und den Erfolg des Teams. Ebenfalls mit an Bord sind prominente Fans wie Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch und viele mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Doku verwendet bisher unveröffentlichtes Video- und Audiomaterial aus den Archiven der Patriots. Der Trailer gibt euch einen Vorgeschmack.

„Soopy Presents: Welcome Home, Franklin“ startet auf Apple TV+

Weiter geht es mit „Soopy Presents: Welcome Home, Franklin“ und einem 39-minütigen Snoopy-Special.

Das Special ist die Entstehungsgeschichte einer der beliebtesten Figuren der Peanuts und folgt Franklin, wie er in eine neue Stadt zieht und neue Freundschaften knüpft. Franklins Familie ist wegen des Militärjobs seines Vaters ständig unterwegs, und überall, wo er hingeht, findet Franklin Unterstützung in einem Notizbuch voller Ratschläge seines Großvaters zum Thema Freundschaft. Doch als Franklin seine üblichen Strategien mit der Peanuts-Bande ausprobiert, fällt es ihm schwer, sich anzupassen. Bis er von dem Seifenkisten-Derby-Rennen in der Nachbarschaft erfährt – laut seinem Großvater liebt jeder einen Sieger! Er ist sich sicher, dass der Sieg auch bedeutet, neue Freunde für sich zu gewinnen. Alles, was er braucht, ist ein Partner, den er in Charlie Brown findet. Franklin und Charlie Brown bauen gemeinsam ein Auto und werden dabei gute Freunde. Doch je näher das Rennen rückt, desto größer wird der Druck – können ihr Auto und ihre neu gewonnene Freundschaft es bis zur Ziellinie schaffen?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch hier haben wir natürlich einen Trailer für euch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren