TikTok hat eine eigenständige App für die Apple Vision Pro veröffentlicht, die das Videoerlebnis noch weiter verbessern soll. Damit positioniert sich TikTok vor anderen großen Plattformen wie YouTube und Netflix, die bisher noch keine App für Apples Mixed-Reality-Headset anbieten.

TikToks App für Apple Vision Pro verlagert das Nutzererlebnis vom Safari-Browser zu einer speziellen räumlichen App. Die App ist auf die Fähigkeiten des Vision Pro Headsets zugeschnitten und bietet eine immersive Art, den persönlichen Video-Feed zu betrachten. Das Design der App umfasst ein vertrautes Layout mit Funktionen wie Profilen, Kommentaren und einer Suchfunktion.

TikTok schreibt auf X:

Exciting news! TikTok is now available as a new spatial app on @Apple Vision Pro. Experience your For You feed in an entirely new way through this immersive content view ✨ pic.twitter.com/u0KS97bMTR

