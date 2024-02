Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien und -Filme begleitend auf YouTube mit kurzen Clips zu begleiten. So veröffentlicht Apple TV+ fast täglich neue Videos auf seinem YouTube-Kanal. In den letzten Tagen sind wieder verschiedene Clips zu „Masters of the Air“, „Snoopy“ und „Sago Mini Friends“ dazugekommen.

„Masters of the Air“

„Masters of the Air“ ist die derzeit angenagteste Serie auf Apple TV+. Flieger der 100th Bomb Group bilden eine Bruderschaft, geschmiedet aus Mut, Verlust und Triumph, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskiert. Die Serie stammt von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, den Produzenten von Band of Brothers und The Pacific.

Die beiden eingebundenen Clips geben euch einen näheren Einblick in die neue Serie. Aktuell stehen die ersten fünf Episoden bereit, kommenden Freitag geht es mit Folge 6 weiter.

„Snoopy“ und „Sago Mini Friends“

„Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin“ und „Sago Mini Friends“ richtet sich eindeutig an das jüngere Publikum. Franklin ist neu in der Stadt und hofft, neue Freunde zu finden, doch seine übliche Methode scheint bei der Peanuts-Rasselbande nicht zu funktionieren. Als ein Seifenkistenrennen ansteht, sieht er darin die perfekte Gelegenheit, um Freundschaften zu knüpfen und schließt sich mit dem einzigen Kind zusammen, das noch keinen Partner für das Rennen gefunden hat: Charlie Brown.

„Sago Mini Friends“ heißt euch in in Sagoville willkommen. Hier liebt es Harvey zu spielen und neue, lustige Wege zu finden Spaß zu haben. Harvey und seine besten Freunde erleben und erkunden die Welt mit viel Fantasie und drücken Dankbarkeit, egal ob für große oder kleine Dinge, mit kreativen Abenteuern und unvergesslichen Songs aus.

