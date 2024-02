Die Luxusfluggesellschaft Beond hat kürzlich eine bemerkenswerte Ergänzung ihres Inflight-Entertainment-Systems angekündigt: den Einsatz von Apple Vision Pro Headsets. Beond wird die Apple-Headsets den Passagieren zunächst auf ihren Flügen auf die Malediven zur Verfügung stellen, wo die Fluggesellschaft ihren Sitz hat.

Ab Juli 2024 wird Beond den Passagieren auf ausgewählten Flügen Apples Hightech-Headsets zur Verfügung stellen. Tero Taskila, Chairman und CEO von Beond, hob die möglichen Auswirkungen dieser Technologie auf das gesamte Flugerlebnis hervor. So soll die Apple Vision Pro das bestehende Unterhaltungsangebot der Fluggesellschaft, einschließlich einer Vielzahl von Filmen und Spielen, ergänzen. Darüber hinaus plant die Fluggesellschaft, die Schönheit der Malediven in eindrucksvollen Bildern darzustellen, um die Passagiere schon vor ihrer Ankunft für ihr Reiseziel zu begeistern.

Tero Taskila sagte in einer Pressemitteilung:

„Die Apple Vision Pro wird das Unterhaltungserlebnis an Bord verändern, und wir werden die Ersten sein, die sie ausgewählten Passagieren anbieten. Zusätzlich zu unserer bestehenden und ständig wachsenden Bibliothek an Bordinhalten wie Filmen und Spielen wird Beond atemberaubende Urlaubsziele und Aktivitäten auf den Malediven präsentieren. Wir arbeiten jetzt mit Partnern auf den Malediven zusammen, um wirklich erstaunliches Filmmaterial vorzubereiten. Das Erlebnis während des Fluges wird die Vorfreude der Passagiere schon vor ihrer Ankunft auf den Malediven steigern. Das Angebot von Apple Vision Pro ist ein weiterer Schritt in unserer Vision, unseren Kunden ein erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten, und zwar vom Anfang bis zum Ende ihrer Reise. Wir sind stolz darauf, die erste Fluggesellschaft zu sein, die diese Technologie einsetzt.“