Das iPhone 16 verspricht, eine Mischung aus bewährtem Format und innovativen Features zu bieten. Das lassen zumindest die aktuellen Informationen aus der Gerüchteküche vermuten. Dauergast ist hierbei ein neues Kamera-Design, das auf eine vertikale Ausrichtung umgestellt werden soll. Diese Änderung könnte die Fähigkeiten des Geräts bei der Aufnahme von räumlichen Videos verbessern, eine Funktion, die erstmals mit dem iPhone 15 Pro eingeführt wurde. Im Internet ist nun ein Foto aufgetaucht, das eine Gussform des kommenden Standardmodells des iPhone 16 zeigt und eine Vorschau auf die gerüchteweise neue vertikale Kameraanordnung bietet.

iPhone 16 mit neuem Kamera-Design für 3D-Videos

Die Gussform entspricht weitestgehend den Gerüchten, die über das iPhone 16 im Umlauf sind. In den letzten Monaten hat Apple mit verschiedenen Designs für das Kamera-Setup des iPhone 16 experimentiert, wobei alle Prototypen eine vertikale Kamera-Anordnung aufwiesen. Auch das neueste Foto bietet Hinweise auf die gleiche Anordnung mit zwei separaten Kameraringen für die Weitwinkel- und die Ultraweitwinkelkamera, die in einer pillenförmigen, erhabenen Oberfläche untergebracht sind, was darauf hindeutet, dass Apple sich von älteren iPhone-Modellen, wie dem iPhone X, inspirieren ließ.

Das vertikale Layout ist nicht nur eine ästhetische Veränderung. Das neue Kamera-Design soll der Aufnahme von 3D-Videos entgegenkommen. Apple hatte bereits beim iPhone 15 Pro die Anordnung der drei Linsen angepasst und die Position der Tele- und Ultraweitwinkel-Linsen vertauscht. Diese Änderung ermöglicht es dem iPhone 15 Pro, räumliche Videos für das Vision Pro Headset aufzunehmen. Wenn Apple die Kamera-Anordnung des iPhone 16 ändert, wird man voraussichtlich auch mit den Standard-Modellen räumliche Videos aufnehmen können.

Weitere Design-Updates

Ein weiterer interessanter Punkt der aktuellen Gerüchte betrifft die Bedienelemente des iPhone 16. Es gibt Hinweise darauf, dass Apple die physischen Tasten zugunsten kapazitiver Tasten aufgeben könnte. Dieser Schritt wurde bereits für die iPhone 15 Serie in Erwägung gezogen, aber aufgrund von Entwicklungsproblemen verworfen. Ebenfalls mit an Bord des iPhone 16 ist eine Aktionstaste, ähnlich der des iPhone 15 Pro.

iPhone 16 molds and mockups pic.twitter.com/jG5CV8u7g9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 18, 2024

Zu berücksichtigen ist, dass es sich hier um eine Gussform für Case-Hersteller handelt und diese nicht zwingend zutreffenden Details der finalen Geräte wiedergeben. Sie bieten zwar einen Einblick in das potenzielle Design, basieren aber auf Gerüchte bzw. nicht bestätigte Informationen aus der Lieferkette. Wir sollten weitere Informationen erhalten, wenn sich das iPhone 16 der EVT-Phase (Engineering Validation Testing) der Entwicklung nähert.

