Apple und die Major League Soccer sind eine exklusive 10-jährige Partnerschaft eingegangen. In der Nacht zu heute wurde die MLS Saison 2024 im MLS Season Pass auf Apple TV angepfiffen. In der ersten Begegnung konnten sich Lionel Messi und Inter Miami CF mit 2:0 gegen Real Salt Lake durchsetzen. Die Partnerschaft zwischen Apple und der MLS beinhaltet nicht nur die klassische Übertragung der einzelnen Spielbegegnungen, sondern noch deutlich mehr. Unter anderem wird in Kürze ein exklusiver Sportfilm in 8K 3D veröffentlicht.

Apple kündigt MLS Sportfilm in 8K 3D für Vision Pro an

Die Partnerschaft zwischen Apple und der MLS beinhaltet neben der Übertragung der Spiele noch regelmäßige Show, Vorberichterstattungen, Nachberichterstattungen, Analysen exklusive INhalte und vieles mehr.

Nun hat Apple eine spannende Ankündigung gemacht, die zunächst einmal US-Nutzer betrifft. Der Grund hierfür liegt darin, dass Apple Vision Pro aktuell nur in den USA erhältlich ist. In Kürze können alle Apple Vision Pro Nutzer das Beste aus den MLS Cup Playoffs 2023 mit dem allerersten Sportfilm in Apple Immersive Video erleben. Ihr werdet jeden mitreißenden Moment in 8K 3D mit einem 180-Grad-Sichtfeld und in 3D Audio erleben, als wärt ihr mittendrin im Geschehen auf dem Platz.

Weitere Möglichkeiten, um die MLS zu erleben

Apple Podcasts wird eine kuratierte Liste von Sendungen über die aufregende Welt des US-amerikanischen Fußballs bieten, darunter Offside With Taylor Twellman von Apple TV, sowie Insider-Tipps zu den Lieblingsvereinen der Fans.

Messi: The Warm-Up von Apple Music ist eine exklusive Playlist, die Lionel Messi aufruft, wenn er sich in den Minuten vor einem Spiel konzentrieren muss.

Im App Store können Nutzer:innen einen Guide für Messi-Fans entdecken, der Apps und Spiele vorstellt, mit denen sie jedes Tor verfolgen, Tickets und Ausrüstung kaufen und sogar wie der GOAT spielen können.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

