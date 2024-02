Apple TV+ hat es sich zur Angewohnheit gemacht, seine Original-Serien & -Filme auf YouTube mit kurzen Clips zu begleiten. Dieses Mal stehen neben „Masters of the Air“ auch vier Videos für das jüngere Publikum zur Ansicht bereit.

Apple TV+ veröffentlicht kurze Clips auf YouTube

Mit der Kriegs-Drama-Serie „Masters of the Air“ hat Apple einen echten Hit gelandet. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass keine andere Apple Original-Serie am ersten Wochenende nach ihrem Debüt mehr Zuschauer vor die Bildschirme gelockt hat.

Die Serie stammt von Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, den Produzenten von Band of Brothers und The Pacific. Flieger der 100th Bomb Group bilden eine Bruderschaft, geschmiedet aus Mut, Verlust und Triumph, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben riskiert. Aktuell stehen die ersten fünf Folgen der Serie bereit, morgen startet Episode 6.

Mittlerweile tummeln sich zahlreiche Serie und Filme für Kinder und Familien auf Apple TV+. Diese wollen natürlich auch entsprechend beworben werden. Und so hat Apple TV+ nun kurze Clips zu „Curses!“, „Jane“, „Stillwater“ und „The Velveteen Rabbit“ veröffentlicht.

