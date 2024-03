Apple positioniert sein Vision Pro Headset als einen „räumlichen Computer“, was es auch zweifelsohne ist. Die Vielseitigkeit und die gebotene Hardware machen das Mixed-Reality-Headset zu einem konkurrenzlosen Alleskönner in der „erweiterten Welt“. Ein Urteil, das Meta-CEO Mark Zuckerberg so nicht stehen lassen möchte. So stellte er bereits kurz nach dem Release der Vision Pro für sich fest, dass die Meta Quest 3 das bessere Produkt sei. Nun legt der Meta-CEO nach und geht mit seinem persönlichen Review in die nächste Runde.

Zuckerberg stellt Quest 3 als überlegenes Headset vor

Eingeleitet wurde die neue Review-Runde im Zuge eines Beitrags von Benedict Evans auf Threads. Evans behauptete, dass die Vision Pro „so ziemlich das Gerät ist, das Meta in 3 – 5 Jahren erreichen will“, während die Quest „zu dem Preis verkauft wird, den Apple in 3 – 5 Jahren erreichen will“.

„Es gibt zwar eine Menge Einschränkungen bei der Vision Pro, aber ich bin wirklich verblüfft, dass die Meta-VR-Ingenieure behaupten, es sei «im Grunde das Gleiche wie die Quest»“, fügte Evans hinzu und verdeutlicht damit, dass die Apple Vision Pro in einer anderen Liga spielt.

Die Aussage wollte Zuckerberg nicht unkommentiert lassen und bekräftigte in einer Antwort auf Evans Post seine Überzeugung, dass die Quest einfach besser sei als die Vision Pro. In der Tat sagte Zuckerberg, dass, wenn die Quest in 3 bis 5 Jahren mit der Vision Pro vergleichbar sein würde, sich Meta bis dahin „deutlich zurückentwickelt“ haben muss.

„Ich denke nicht, dass wir gesagt haben, dass die Geräte gleich sind“, führt Zuckerberg aus. „Wir sagen, dass die Quest besser ist. Wenn unsere Geräte in 3 bis 5 Jahren so viel wiegen wie die von ihnen, oder die Bewegungsunschärfe haben, die sie haben, oder das Fehlen von präzisen Eingaben, usw., dann bedeutet das, dass wir uns deutlich zurückentwickelt haben. Ja, ihre Auflösung ist höher, aber sie haben dafür mit vielen anderen Produktkompromissen bezahlt, die ihr Gerät in den meisten Bereichen schlechter machen. Das ist nicht das, was wir anstreben“.

Darüber hinaus widersprach Zuckerberg der Behauptung, dass Quest-Headsets „nur für Spiele“ geeignet seien:

„Tatsächlich sind 3 der Top 7 Quest-Apps bereits Social Apps – Horizon, VR Chat und Rec Room. Browser und Videoplayer sind ebenfalls Top-Apps. Fitness ist nicht so weit oben, hat aber auch eine leidenschaftliche Community. Ich denke also, dass die Behauptung, diese Headsets seien nur für Spiele geeignet, nicht mehr zeitgemäß ist. Und ja, eine höhere Auflösung ist besser – aber wenn man Ergonomie und Bewegungsunschärfe in Kauf nimmt, ist das kein klarer Gewinn, wenn die Auflösung von Quest ebenfalls recht gut ist.“

