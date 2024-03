Ostern steht vor der Tür und die bevorstehenden Feiertag nehmen verschiedene Anbieter zum Anlass, um attraktive Angebote zu schnüren. Auch waipu.tv – eine IPTV-Plattform in Deutschland (TV-Streaming) – ist mit von der Partie und hat ein ziemlich heißes Oster-Angebot zusammengestellt. Ihr erhaltet waipu.tv Perfect Plus & WOW Filme + Serien für nur 5 Euro pro Monat.

waipu.tv Perfect Plus & WOW Filme + Serien nur 5 Euro pro Monat

Zu Ostern gibt es bei waipu.tv ein spannendes Angebot in Kombination mit dem Streaming-Dienst WOW. Das Paket vereint die neusten TV-Shows und Live-Events mit waipu.tv sowie die spannendsten Blockbuster, Serien und Filme mit WOW in einem Paket.

Im Rahmen der Osteraktion gibt es satte 50 Prozent Rabattt auf das waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket und einen Gutschein für 12 Monate WOW Filme & Serien. Dies bietet eine unschlagbare Ersparnis von 180,00 Euro in 12 Monaten.

Übersicht

waipu.tv Perfect Plus nur 5 Euro statt 9,99 Euro mtl.

Inklusive 12 Monate WOW Filme + Serien

180,00 Euro in 12 Monaten sparen

Im Perfect Plus-Angebot sind 250 HD-Kanäle mit mehr als 60 hochwertigen Pay-TV-Sendern enthalten. Diese könnt ihr auf bis zu vier Geräten gleichzeitig sehen. Zudem gibt es 100 Stunden Aufnahmespeicher und die Restart- und Pause-Funktion on Top. Wem das noch nicht reicht, für den hält die waiputhek über 30.000 Inhalte auf Abruf bereit. Durch das WOW Filme & Serien Abo erhaltet ihr außerdem die besten Blockbuster wie den mit sieben Oscars-prämierten Film „Oppenheimer“ oder den neuesten Teil aus der „Mission: Impossible“-Reihe „Mission Impossible – Dead Reckoning“. Darüber hinaus sind die besten Serien von HBO wie „Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „The Last of Us“ sowie beliebte US Drama Serien wie „The Rookie“, „S.W.A.T“, „Chicago Fire“ sowie auch zahlreiche Serien von WarnerTV und viele weitere. Auch beliebte Sky Originals, wie „Diese Ochsenknechts“ könnt ihr mit WOW streamen. Das Angebot gilt ab sofort und ist nur für kurze Zeit buchbar.

-> Hier geht es direkt zum waipu.tv Oster-Deal

