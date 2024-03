Im Rahmen des im letzten Jahr gestarteten Self-Service-Reparaturprogramms hat Apple sein proprietäres Diagnosetool der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Software, die zuvor exklusiv den Apple Retail Stores und autorisierten Service Providern vorbehalten war, wurde nun von iFixit für ihre Nützlichkeit bei der Identifizierung von Hardwarefehlern gelobt. Das Tool, das den Zustand von Komponenten wie Displays, Kameras und Akkus erkennen kann, soll den Reparaturprozess für Personen vereinfachen, die ihre Apple-Geräte selbst reparieren möchten.

Apples Diagnosetool auf dem Prüfstand

Apple hatte im Dezember 2023 sein Self Service-Reparaturprogramm erweitert und ein Diagnosewerkzeug vorgestellt, das den Nutzern erweiterte Kontrolle und tiefere Einblicke in die Fehlerbehebung ihrer Geräte ermöglicht. Das neue Apple-Diagnosewerkzeug richtet sich an Nutzer mit den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zur Eigenreparatur von Apple-Geräten. Es bietet die Möglichkeit, dieselben Diagnosefunktionen zu nutzen, die auch von autorisierten Apple Service Providern und unabhängigen Reparaturdiensten verwendet werden.

Das Diagnosewerkzeug führt eine Reihe von Validierungstests durch, um Hardwareprobleme zu erkennen. Dieser Ansatz erleichtert die Identifizierung von Problemen ohne manuelle Prüfung der einzelnen Komponenten. Laut iFixit erweist sich das Tool zwar als sehr nützlich, hat aber auch seine Grenzen. Zum Beispiel kann es das Vorhandensein von Nicht-Originalteilen anzeigen, aber nicht immer die genaue Art des Problems angeben. Diese Funktion, die in erster Linie für Apple-Techniker gedacht ist, um die Verwendung von Originalteilen für Garantiereparaturen zu überprüfen, könnte verbessert werden, um den Benutzern detailliertere Hinweise zu geben.

Trotz dieser Einschränkungen ist das Tool für Privatpersonen, die gebrauchte iPhones kaufen, von unschätzbarem Wert, da es ihnen ermöglicht, die Echtheit und den Zustand der Komponenten zu überprüfen. Es hilft auch Reparaturdiensten von Drittanbietern, Probleme effizienter zu diagnostizieren. iFixit betrachtet die Verfügbarkeit des Apple-Diagnosetools als einen positiven Schritt, der den Anforderungen von Gesetzen wie dem „California Right to Repair Act“ entspricht. Die Reparaturprofis schlagen jedoch vor, dass Apple seine Kunden durch die Bereitstellung umfassenderer Diagnoseinformationen noch besser unterstützen könnte.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Providers mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. Apple hat in den vergangenen drei Jahren die Anzahl der Reparaturstandorte, die Zugang zu Originalteilen und Werkzeugen bieten, fast verdoppelt. Dies beinhaltet über 4.500 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von über 5.000 autorisierten Apple Service Providern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren